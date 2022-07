É natural de todo ser humano ficar em completo modo de defesa ao ser questionado por algo, mas um homem, quando está aprontando, sabe se virar nos 30 para não ser descoberto nas mentiras.

O problema é que eles acreditam estar se saindo de forma excelente com as desculpas repetitivas, quando, na verdade, as mulheres já conhecem essas frases de cor e não se deixam enganar tão fácil.

Aliás, algumas ainda são capazes de dar mais corda para assistir até a onde vai a coragem e a cara de pau do parceiro com as mentiras infundadas. Confira a lista de desculpas mais fajutas dadas por homens.

6 mentiras que a maioria dos homens costumam contar quando estão aprontando alguma:

1. Estão querendo afastar a gente

A clássica desculpinha: “estão fazendo a sua cabeça. Eles querem acabar com o nosso amor”. Essa já está ficando bem velha. Alguém vai ter que avisar que já não cola mais.

Além disso, essas inverdades demonstram nitidamente a intenção de manipulação do parceiro mentiroso. Abra seus olhos!

2. Eu estava dormindo

“Não te atendi porque estava dormindo, amor”. Aham, me engana, que eu gosto!

Se o seu companheiro está aparecendo com um sono esquisito e super pesado na sexta à noite, sábado o dia todo e à noite também e no domingo, algo está muito errado.

Ou ele precisa de um médico urgente, ou de vergonha na cara para deixar de mentir para você. Fique esperta, hein?

3. Meu celular descarregou

Tudo bem que a bateria dos iPhones possuem uma fama de acabarem mais rápido, mas não havia nenhuma tomada e carregador por perto?

Nenhum dos amigos tinham bateria para que pudesse dar um sinal de vida? Está na hora de parar de mentir e assumir as culpas. E quanto à você, melhor parar de engolir essas desculpinhas baratas.

4. Era só um futebol entre amigos

A partida de futebol em si não é problema algum, a questão é o sumiço por 04h seguidas, sem sequer uma notícia e o celular desligado. Aí fica complicado de acreditar, né?

Mas, é válido lembrar que a base do relacionamento é confiança. Ou seja, se há tantos desconfortos e inseguranças com o que ele diz, é melhor terminar isso o quanto antes.

5. Foi mal, eu esqueci

Se ele tem a ‘mania’ de esquecimento dos compromissos contigo, das datas especiais ou de fazer algo que te prometeu, cuidado!

Talvez seja indícios de alzheimer, ou talvez ele só não tenha vergonha na cara mesmo e priorize outros afazeres. É bom ficar atenta!

6. Você está inventando coisas

É claro que reverter o jogo e culpar a vítima será uma das alternativas mais baixas, caso o homem esteja aprontando alguma coisa.

Acusar a mulher de inventar situações, de não confiar nele e até mesmo, a chamar de louca e mente fértil é uma chance encontrada por ele de te fazer repensar suas acusações e ele poder sair ileso. Não vai cair nessa, né?

