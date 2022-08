Atlético Goianiense vence Nacional de Suárez e garante brasileiro na final da Sul-Americana

O Atlético-GO está nas semifinais da Copa Sul-Americana. Diante de um pulsante Serra Dourada, o time goianiense venceu com autoridade o Nacional (URU) por 3 a 0, nesta terça-feira (9), pela volta das quartas de final e garantiu pelo menos um brasileiro na final da competição sul-americana.

Luiz Fernando foi o “pistoleiro” do time de Jorginho, com dois gols, um em cada tempo. Baralhas também marcou e Churín, com três assistências, foi o “maestro” do time goiano. O Atlético-GO venceu o jogo de ida por 1 a 0.

Astro do Nacional, Luis Suárez acompanhou todo o primeiro tempo do banco de reservas e foi a campo logo após o intervalo, na vaga de Gigliotti. O atacante entrou pilhado, reclamou com companheiros após o terceiro gol do Atlético e bateu boca com atletas do time goianiense.

Classificado, o Atlético-GO aguarda o jogo entre São Paulo e Ceará para conhecer seu adversário nas semifinais. O triunfo goiano também assegura pelo menos um time brasileiro da decisão da competição sul-americana, já que o time goianiense obrigatoriamente enfrentará um compatriota.

O Atlético-GO volta a campo neste sábado (12), às 21h (de Brasília), para enfrentar o Botafogo no Nilton Santos pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Diante da sua torcida, o Atlético-GO abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo. Hayner cobrou lateral, Cándido desviou para trás, Churín ficou com a sobra e ajeitou para Luiz Fernando marcar. O atacante também balançou as redes na semana passada, em Montevidéu.

Com a vantagem, o Atlético-GO deixou a bola com o Nacional, organizou seu sistema defensivo e optou pelos contra-ataques. Apesar de rondar a área, a primeira chance uruguaia veio apenas aos 21 minutos da primeira etapa, em chute de Gigliotti próximo a pequena área, espalmado por Renan.

O jogo ficou mais equilibrado por volta dos 30 minutos. O time goianiense subiu suas linhas, tentou ficar mais com a bola e ocupar o campo de ataque. Enquanto isso, o Nacional perdeu campo e não ameaçou mais a meta de Renan.

E foi em um contra-ataque que os brasileiros ampliaram no Serra Dourada. Aos 46 minutos, Churín conduziu a bola pelo meio-campo e tocou na passagem de Baralhas que, na meia-lua, fez 2 a 0. E o time goiano quase marcou novamente nos acréscimos. Luiz Fernando foi acionado pela esquerda, fez um dribl em Rochet, mas esticou demais a bola.

O segundo tempo contou com um Nacional ainda mais no ataque -agora com Luiz Suárez na área, na vaga de Gigliotti e um Atlético-GO cada vez mais fechado em seu campo, esperando por uma chance para encaixar um contra-ataque.

E quem brilhou, de novo, foi Luiz Fernando. Aos sete minutos, o atacante foi acionado por Churín, finalizou colocado na entrada da área para fazer seu segundo gol no jogo. Enquanto isso, Suárez reclamou com companheiros e lamentou o gol do time goianiense.

O camisa 9 finalizou pela primeira vez aos 23 do segundo tempo, mas parou no goleiro Renan. Suárez recebeu de Castro na área, chapou com a esquerda e mandou nas mãos do arqueiro brasileiro. No lance seguinte, o camisa 12 do elenco goiano defendeu chute de fora de Léo Coelho.

O goleiro voltou a brilhar aos 38 minutos. Fagúndez girou na intermediária, finalizou no alto e Renan foi buscar. O arqueiro substitui Ronaldo, que se lesionou no confronto de ida.

Artilheiro da noite, Luiz Fernando terminou o jogo desta noite em baixa. Nos acréscimos, o atacante deixou o braço no rosto de Diego Rodríguez e recebeu o cartão vermelho direto.