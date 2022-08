Adolescente buscou emprego na Pernambucanas de Anápolis e foi abusado sexualmente por supervisor

Em busca de uma oportunidade para ser menor aprendiz, um adolescente de 17 anos foi até a Pernambucanas no Centro de Anápolis, na tarde desta quarta-feira (10), mas o que teria encontrado lá foi algo oposto do que esperava.

O Portal 6 apurou que o menor estava procurando a gerente da loja, mas que ela não estava no momento. Desta forma, ele começou a conversar com o supervisor.

O funcionário convidou o jovem para ir até a parte superior da Pernambucanas para ver se a chefe havia retornado, mas dentro do elevador teria abusado sexualmente do adolescente, passando a mão no corpo dele e tentando beijá-lo.

Não obtendo sucesso em encontrar a gerente, os dois novamente entraram no elevador e mais uma vez o supervisor teria abusado do menor, que ficou sem reação diante do acontecimento.

Após ir embora da loja, o adolescente recebeu mensagens pelo WhatsApp e combinou de encontrá-lo na Praça Bom Jesus.

Logo depois da conversa, o funcionário o convidou para ir até a casa dele, mas o adolescente negou o chamado. O menor voltou até a loja para procurar a gerente, mas ela ainda não havia retornado.

Na delegacia, o jovem apresentou mostrou print das mensagens que haviam sido mandadas pelo suspeito para provar a denúncia. O caso já foi registrado na Polícia Civil (PC)

O Portal 6 entrou em contato com a Lojas Pernambucanas pedindo um posicionamento, mas ainda não houve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.

Confira a conversa entre o rapaz e o menor