Liberada venda de ingressos para show com João Gomes, Vitor Fernandes e Tarcísio do Acordeon em Anápolis

Foi liberada nesta segunda-feira (15) a venda de ingressos para o “Pizro”, show que vai reunir João Gomes, Vitor Fernandes e Tarcísio do Acordeon, em Anápolis.

O evento será realizado no Parque de Exposições de Anápolis, no dia 10 de setembro. Os ingressos custam entre R$ 110, no Frontstage, a R$ 2.500, no camarote com 08 pessoas.

As entradas estão a venda no Vegas Restaurante, Visótica Anápolis, TXC do Brasil Park Shopping, Cowboy Shop e online, pelo site www.brasilticket.com.br.

Os interessados em adquirir ingressos para o camarote devem mandar mensagem para o número (62) 98133-5276. Aqueles que comprarem terão direito a uma garrafa de bebida destilada.

Organizadora do evento, a Nobel classifica o show como sendo “a maior festa de piseiro do mundo”.