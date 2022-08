Goiás registra 15 novos casos da varíola dos macacos nas últimas 24h

O último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), nesta quinta-feira (18), revela que Goiás registrou 15 novos casos da varíola dos macacos nas últimas 24h.

O número saltou de 121, na quarta-feira (17), para 136. São 292 notificações suspeitas, além de 125 descartados e 05 prováveis. O estado ainda não registrou óbitos pela doença.

Dos 136 casos confirmados, 133 são em homens (97,7%). Desde a última sexta-feira (12), Goiás passou a compilar casos confirmados em mulheres.

Goiânia segue sendo a cidade com o maior número de registros, com 107 confirmações e 132 suspeitos. Aparecida vem logo em seguida, com 13 e 18, respectivamente.

Anápolis segue apenas com um confirmado e nove suspeitos.