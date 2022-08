WhatsApp tem câmera secreta; veja como usar

Estamos tão habituados a usar os mesmo recursos que são bastante conhecidos no WhatsApp que, muitas vezes, esquecemos de explorar outras funções ‘escondidas’ na plataforma. Por exemplo, você sabia que o WhatsApp tem câmera secreta? Pois é!

Conforme apurado pelo site Depor, existe um truque pouco explorado que está disponível apenas para celulares com sistema Android, que pode ser utilizado como câmera dentro da plataforma.

Para ativar a função, é necessário seguir alguns passos, mas todos são rápidos, simples e não requerem a instalação de nenhum outro aplicativo.

Quer saber como ativar a função? Leia a matéria e veja como utilizar o recurso ‘secreto’ do WhatsApp.

Veja como usar a câmera secreta do WhatsApp

Para acessar o truque secreto no aplicativo, é necessário seguir algumas instruções para, assim, usufruir da funcionalidade.

O primeiro passo é acessar o Google Play Store e verificar se o WhatsApp não possui nenhuma atualização que está atrasada. Caso tenha, basta atualizá-lo na hora.

Depois, é só ir para a tela principal do celular e pressionar, por alguns segundos, um espaço vazio. Com isso, aguarde as páginas que tem que aparecer no aparelho e, em seguida, vá até a parte interior. Ali, você verá algumas opções diferentes.

Entre as sugestões, selecione aquela que diz “Widgets”. Dessa forma, todos os widgets disponíveis no seu smartphone irão aparecer ali.

Após isso, basta encontrar e pressionar o ícone da câmera em que o desenho do logotipo do WhatsApp aparece como opção.

Por fim, o Android enviará uma pergunta afirmando se você deseja ou não ativar o recurso “Câmera oculta” disponível no aplicativo.

Assim, basta clicar no botão “Adicionar” e, dessa maneira, aproveitar o recurso secreto que a plataforma oferece.

