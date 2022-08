Existem uma infinidade de formas de fazer pudim e até mesmo essa Receita de Pudim Engana Visita.

E acredite, essa é uma sobremesa para os dias que você quer agradar as visitas sem pesar muito no bolso.

Porque, afinal, envolve substituir o leite condensado por bolacha maizena. Vamos ao passo a passo!

Receita de Pudim Engana Visita: aprenda a fazer em casa esta delícia:

Você vai precisar de:

Para a massa:

500 ml de leite integral

3 ovos

120 gramas de açúcar

10 unidades de bolacha maizena

Para o caramelo:

80 gramas de açúcar

Modo de preparo:

Primeiro, comece separando os ingredientes e deixe os ovos em temperatura ambiente. Agora, coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar bem lisinho.

Deixe a massa descansando enquanto prepara o caramelo. Para isso, coloque o açúcar na assadeira e leve ao fogo médio até virar caramelo.

Dica: Só leve direto ao fogo se a sua forma for de alumínio, caso contrário prepare o caramelo em uma panela separada.

Por fim, despeje a massa do seu pudim engana visita na forma com o caramelo e leve para assar em banho-maria por 1h30 ou faça o teste do palito para ter certeza que seu pudim está assado.

Vale lembrar que é necessário deixar o pudim com bolacha maizena na geladeira por pelo menos 2 horas e servir em seguida.

