Falta pouco para o fim das inscrições do concurso do Corpo de Bombeiros

Faltam poucas horas para o fim das inscrições para o concurso público do Corpo de Bombeiros de Goiás, que está ofertando 612 vagas com salários de até R$ 13,9 mil.

Os interessados que ainda não garantiram a participação precisam correr, pois o prazo chega ao fim já às 23h59 desta quinta-feira (08).

As inscrições devem ser realizadas digitalmente por meio do site do Instituto AOCP, responsável pela banca, havendo uma taxa de R$ 110 para as vagas de soldado e R$ 130 para cadete e 2º tenente.

A primeira fase do concurso está marcada para ocorrer no dia 09 de outubro, com a realização da prova discursiva e objetiva.

A segunda fase acontecerá no dia 16 do mesmo mês, havendo um teste de aptidão física para os candidatos que tiverem sido anteriormente aprovados.

As duas últimas etapas estão previstas para acontecer no dia 23 de outubro, havendo nelas a avaliação de vida pregressa e médica, além de um exame de habilidades específicas exclusivo para a vaga de músico.