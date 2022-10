Saiba como aumentar a letra do WhatsApp

Há quem gosta de letras pequenas no WhatsApp, mas há quem goste delas maiores. Além disso, com as letras grandes, fica até mais fácil e rápido de ler as mensagens. Por isso, veja como aumentar a letra do WhatsApp e deixe do tamanho que seja mais confortável e ágil para sua leitura!

Como aumentar a letra do WhatsApp:

Basicamente, a alteração de tamanho da fonte dentro do WhatsApp é feita nas configurações do aplicativo. Veja o passo a passo:

1. Primeiro, abra o WhatsApp;

2. Em seguida, toque em Mais opções;

3. Além disso, Toque em “Configurações” – “Conversas” – “Tamanho da fonte”;

4. Por fim, pode-se selecionar entre “Pequena”, “Média” ou “Grande”.

Assim, esse procedimento serve para alterar o tamanho da fonte nas suas mensagens de conversas. Porém, ainda existe como aumentar o tamanho da fonte de outras abas do WhatsApp. Veja:

1. Abra as “Configurações” do seu celular e toque em “Acessibilidade”;

2. Clique em “Tamanho da fonte”;

3. Pode-se selecionar entre “Padrão”, “Grande” ou “Maior”;

Posso instalar fonte personalizada no WhatsApp?

Infelizmente, a resposta para essa pergunta é não! Logo, o aplicativo de mensagens não permite a instalação de fontes customizadas para utilizar em suas conversas.

Por mais que existam aplicativos de terceiros que possibilitam o envio de mensagens com uma fonte diferenciada, inclusive, de outras cores, dentro do WhatsApp não tem essa função.

