Discussão em lanchonete termina em confusão com jovem baleado em Anápolis

Um jovem de 20 anos foi baleado na noite deste sábado (19) após uma discussão em uma lanchonete de Anápolis.

A vítima caminhava com a namorada pela Avenida Getulino Artiaga, no Setor Central, quando os dois decidiram parar no estabelecimento para utilizar a internet e solicitar uma viagem por aplicativo. Quando o veículo chegou, uma caminhonete Hilux preta encostou no estabelecimento e o condutor iniciou uma discussão com o casal.

Com a confusão, o motorista de aplicativo pediu aos namorados que saíssem do veículo. Neste momento, o homem que estava na caminhonete desceu com uma arma de fogo na mão e tentou dar uma coronhada no rapaz.

Os dois entraram em luta corporal e, durante a briga, a namorada tentou retirar a arma da mão do motorista, mas não obteve sucesso. Foi quando os homens caíram ao chão e a arma acabou disparando. O tiro atingiu a mão do rapaz.

Na sequência, o condutor que entrou na caminhonete e fugiu do local. O casal foi até a casa de um familiar que mora nas proximidades do lugar, que os trouxeram para um hospital.

Eles foram orientados a comparecerem da delegacia para demais procedimentos.