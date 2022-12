Goiás tem o melhor índice de perdas de água do Brasil; aponta levantamento

Um levantamento divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), com base nos dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (Snis) de 2021, mostra que Goiás foi o estado com o melhor índice de perdas de água do Brasil.

O estudo comparou os litros de água disponibilizados pelos prestadores de serviços pela quantidade utilizada pelos consumidores.

De acordo com o diagnóstico, a média alcançada em Goiás foi de 28,5% – ou seja, a cada 100 litros de água disponíveis, 71,5 são utilizados pelos consumidores – sendo o único estado do Brasil a atingir um índice abaixo de 30%.

Se comparado à média nacional, o número chega a ser ainda mais notório. Segundo os dados, o índice de perdas no Brasil foi de 40,3% – o que significa que apenas 59,7 litros são contabilizados como utilizados.

De acordo com o estudo, a situação pode estar relacionada à perda aparente, quando a água consumida não é cobrada devido a ligações clandestinas e falta de calibragem nos hidrômetros, e perda causada por vazamentos.