Novo Centro Administrativo de Anápolis vira cenário de puro concreto após retirada de dezenas de árvores

Inauguração está prevista para julho e Prefeitura afirma que novas espécies serão plantadas no local

Samuel Leão - 27 de maio de 2024

Esquina do Centro Administrativo, em Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

No coração de Anápolis, a Praça 31 de Julho, situada às margens da Avenida Brasil, se prepara para a inauguração oficial do Centro Administrativo Adhemar Santillo em junho, com a edificação toda renovada pelas recentes obras. No entanto, outra alteração significativa chama a atenção.

Em meio a iniciativas ambientais recorrentes, que buscam aumentar a percolação – que trata do retorno da água ao lençol freático da cidade, evitando alagamento – o contrário é observado na área. Para execução do projeto da nova estrutura que vai conter secretarias da Administração – dezenas de árvores foram retiradas.

A parte interna da praça, que antes era uma ampla área verde, foi quase todo cimentado, com a maioria das árvores sendo retiradas. Já as que estavam voltadas para Avenida Goiás, e que davam a volta no perímetro, não sobrou nenhum exemplar.

Esquina ainda arborizada como era antes, em 2022. (Foto: Google)

Comparando imagens de 2022 com o atual cenário, é possível perceber quem mais de 10 espécimes foram retiradas, somente em uma parte da praça, criando um ambiente totalmente concretado e sem cobertura vegetal.

Em uma foto oficial, tirada pela prefeitura em julho de 2021, da para ver no local as árvores ainda presentes dentro da praça, cercando as personalidades que posam para a foto.

No entanto, em uma imagem feita por satélite pelo Google, já em 2024, é possível perceber que aquelas que participaram do registro, já não se encontram mais por lá, restando apenas um cinturão ao longo da Avenida Goiás, que já foi até retirado, outro margeando a Rua Barão do Rio Branco e uma última remanescente, situada no centro da praça.

A reportagem solicitou à Prefeitura de Anápolis esclarecimentos acerca dos cortes, e recebeu a resposta de que isso teria ocorrido para possibilitar a implantação de calçadas acessíveis, com o espaço para circulação de 1,20m que, segundo a administração, antes era de apenas 70 cm.

Outra questão sinalizada foi o replantio, ainda no local, da mesma quantidade de árvores, no entanto, sem indicar de quais espécies eram e nem uma data para tal ação.

Confira a seguir a nota na íntegra:

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, informa que a retirada das árvores localizadas na praça do novo Centro Administrativo Adhemar Santillo foi necessária para garantir a acessibilidade, conforme a faixa mínima de 1,20 metro para calçadas acessíveis. Em alguns pontos, a largura atual é de apenas 70 cm, o que inviabiliza a passagem segura de pedestres.

É importante destacar que a remoção das árvores está em conformidade com a Norma de Acessibilidade 9050/2020 da ABNT. Além disso, em cumprimento às normas ambientais, será realizada a compensação com o replantio de árvores no local, assim findando qualquer impacto ambiental na cidade.