Últimos dias para se inscrever em concurso público da UFG com salários de até R$ 4,5 mil

Ao todo, estão disponíveis 42 vagas de contratação imediata nas mais variadas áreas de atuação

Isabella Valverde - 24 de agosto de 2024

Pessoas fazendo concurso. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

Os interessados em participar do concurso público da Universidade Federal de Goiás (UFG) devem se apressar, pois as inscrições se encerram já na próxima quarta-feira (28).

Os cargos disponíveis vão compor o quadro de pessoal Técnico-Administrativo em Educação da instituição, tendo salários de até R$ 4,5 mil. Ao todo, são 42 vagas de contratação imediata.

As inscrições podem ser realizadas online, por meio do Portal do Candidato no site do Instituto Verbena, responsável pelo certame.

Para garantir a participação, os candidatos terão até sexta-feira (20) para efetuar o pagamento de uma taxa de R$ 130 para os cargos com nível de escolaridade ensino médio/técnico (classificação D) e R$150 para os cargos com nível de escolaridade ensino superior (classificação E).

O concurso público será dividido em 03 etapas, sendo a aplicação de provas objetivas no dia 22 de setembro, prova práticas nos dias 19 e 20 de outubro e realização da perícia médica e do procedimento de heteroidentificação nos dias 8 a 11 de novembro.

As vagas disponíveis são para:

Ensino Médio/Técnico – Classificação D (Prova objetiva e prática)

Técnico de Laboratório/Área: Biologia

Técnico de Laboratório/Área: Bioterismo

Técnico de Laboratório/Área: Eletromecânica

Técnico de Laboratório/Área: Materiais de Construção

Técnico de Laboratório/Área: Microscopia

Técnico de Laboratório/Área: Mineração ou Química

Ensino Médio/Técnico – Classificação D (Prova objetiva)

Técnico em Tecnologia da Informação

Técnico em Contabilidade

Técnico em Farmácia

Ensino Superior – Classificação E (Prova objetiva)

Bibliotecário/Documentalista

Farmacêutico

Meteorologista

Produtor Cultural

Técnico em Assuntos Educacionais

Ensino Superior – Classificação E (Prova objetiva e prática)

Antropólogo

Odontólogo/Área: Clínica Geral

Engenheiro/Área: Civil

Para mais informações a respeito do concurso público, leia o edital clicando aqui.