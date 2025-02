6 efeitos negativos do Ozempic que os famosos não contam

Aposta de alguns famosos, a febre da caneta injetável para perder peso tem sido alvo de preocupação de especialistas

Magno Oliver - 03 de fevereiro de 2025

Ozempic possui aval da Anvisa para tratar obesidade e sobrepeso, mas é contraindicado para pessoas saudáveis (Foto: Captura de tela / Youtube)

O Ozempic é a caneta para tratar diabetes que virou febre de uso entre famosos, influencers e celebridades no mundo todo por ser um ótimo aliado para quem deseja perder peso.

No entanto, esses artistas têm passado por mudanças drásticas na aparência e o Ozempic tem virado alvo de especulações sobre seu uso e os efeitos colaterais que ele causa.

6 efeitos negativos do Ozempic que os famosos não contam

1. Diminuição do apetite

Uma das ações do Ozempic atinge diretamente o cérebro humano.

O medicamento viaja pela corrente sanguínea e chega ao hipotálamo, região responsável pelo apetite. Um efeito de ação da caneta de emagrecimento é reduzir drasticamente o apetite, fazendo com que a pessoa tenha a perda de peso ativada.

2. Pancreatite

Os medicamentos para emagrecimento possuem um efeito colateral grave: a pancreatite. De acordo com a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso), pode afetar 1 em cada 100 pessoas. O órgão alerta que os medicamentos não causam a pancreatite, mas, se o paciente tiver histórico, ele não deve usar as canetas.

3. Inflamação do estômago (gastrite)

O Ozempic pode retardar o esvaziamento gástrico, ou seja, fazer com que o alimento permaneça no estômago por mais tempo. Essa ação pode causar desconfortos como náuseas, dores abdominais e irritar o revestimento do estômago. Esse efeito contribui para o desenvolvimento de gastrite.

4. “Cabeça de Ozempic”

Esse efeito de alteração facial, chamado de “cabeça de Ozempic”, acontece devido à perda de peso significativa durante o tratamento com a caneta. Quanto maior a perda de peso, maior será o efeito.

5. Náuseas e vômitos

Náuseas e vômitos são efeitos colaterais que surgem com o uso do Ozempic. Isso acontece porque a caneta de emagrecimento retarda o esvaziamento do estômago, o que pode interferir na digestão.

Pesquisadores descobriram que o circuito cerebral que induz a náusea quando pessoas usam semaglutida, ativo do Ozempic, não é o mesmo que prolonga a sensação de saciedade. O efeito causa desconforto no organismo rapidamente.

6. Diarreia e constipação

Por fim, o Ozempic também causa diarreia e constipação em seus usuários. Isso acontece porque ele altera a forma como os alimentos se movem pelo estômago e intestinos. A constipação tem sido muito comum entre as mulheres e dura apenas na fase de adaptação ao remédio.

