Prefeitura de Anápolis anuncia retorno da insulina ao SUS e Grupo de Diabetes diz esperar melhorias: ‘teve paciente que foi a óbito pela falta’

Medicamento tem sido fornecido parcialmente desde agosto de 2024, com períodos de ausência completa, como foi em janeiro

Natália Sezil - 04 de fevereiro de 2025

Fornecimento de insulina tem sido precário desde agosto de 2024. (Foto: Arquivo Pessoal)

Após meses de fornecimento precário de insulina nas farmácias populares de Anápolis, a Prefeitura anunciou que o medicamento volta a estar disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) nesta quarta-feira (05). Já a distribuição aos pacientes acontece a partir de quinta-feira (06).

A divulgação do retorno do insumo traz à tona o cenário preocupante pelo qual o município tem passado desde agosto de 2024, quando o fornecimento passou a ser incompleto, e acende a expectativa de que o tratamento de muitos anapolinos que dependem do SUS volte à adequação.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os remédios não estavam sendo fornecidos ao sistema devido a um problema anterior com o fabricante.

Diante desse cenário, o Portal 6 conversou com o presidente do Grupo de Diabetes de Anápolis, Hebert Melo, que compartilhou que enxerga o comprometimento como o “maior perrengue”.

Ele explica que as claras complicações financeiras decorrentes da falta de insulina no Centro de Distribuição, que fazem com que seja necessário adquirir o medicamento do próprio bolso, não são o único problema.

A situação também afeta a rotina e a logística não só dos pacientes, mas também das famílias. Pai do Henrique, de 12 anos, que é diabético, Hebert revela ter ido à farmácia pelo menos quatro vezes apenas em dezembro, em busca de insulina e outros insumos.

Nos últimos meses, ele e outros membros do Grupo de Diabetes, que conta com pelo menos 800 participantes, têm tido acesso a porções fracionadas do medicamento – quando o fornecimento parcial é possível. Isso porque há situações em que a ausência é total, como foi o caso de janeiro, quando ele afirma que não houve nenhuma entrega.

“Insulina sendo fracionada, médicos que a gente não sabe onde atende, a falta de outros insumos. O pessoal vê que tem o tratamento, mas não sente o tratamento”, relata Hebert. “O programa acontece, mas não em sua totalidade”.

Para ele, que ficou ciente do retorno da insulina ao SUS por meio da nota emitida pela Prefeitura nesta terça-feira (04), a expectativa é de “normalizar o fornecimento e não impactar negativamente no tratamento”.

“Teve paciente do grupo no ano passado que sofreu complicações por causa da falta e foi a óbito”, compartilhou. Entre as complicações causadas pelas diabetes, estão doenças coronárias, acidentes vasculares cerebrais (AVC) e amputações decorrentes da doença.

Veja o anúncio da Prefeitura de Anápolis na íntegra:

Os pacientes que fazem uso de insulinas poderão conseguir o medicamento ainda nesta semana em Anápolis. O remédio auxilia no tratamento da diabetes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os remédios não estavam sendo fornecidos para o sistema, devido um problema anterior com o fabricante.

Após reuniões realizadas no início deste ano com a nova gestão, a medicação tem previsão para ser entregue nesta quarta-feira (05) e distribuída para os pacientes a partir de quinta-feira (06).

As insulinas são fornecidas para os pacientes através do Centro de Distribuição do SUS. A garantia do fornecimento de insulinas nas farmácias populares faz parte dos investimentos na Saúde de Anápolis.

