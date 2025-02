Prefeitura divulga calendário do Circuito Anapolino de Corrida de Rua; confira

Em 2025, evento conta com fases especiais, além de uma 'minimaratona' comemorando o aniversário da cidade

Thiago Alonso - 08 de fevereiro de 2025

Circuito de Corrida de Rua realizado em Anápolis. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Com o lançamento do 14º Circuito Anapolino de Corridas de Rua ocorrido neste sábado (08), os adeptos ao atletismo já se preparam para as próximas fases do projeto, que vai até o mês de novembro.

Segundo a Prefeitura de Anápolis, para edição de 2025, o cronograma deve contar com oito provas, sendo quatro somente no primeiro semestre do ano.

A primeira etapa será realizada durante o período noturno, no dia 29 de março, enquanto a segunda deve ocorrer no dia 27 de abril. No dia 18 de maio o evento realizará a terceira fase, enquanto a quarta acontece no dia 22 de junho.

Durante o período de ‘descanso’ entre as etapas principais, uma minimaratona deve ser realizada no dia 27 de julho, como comemoração do aniversário de 117 anos de Anápolis.

Logo depois, agosto inicia a quinta etapa do circuito no dia 24, seguida da sexta no dia 28 de setembro. O dia 26 de outubro foi escolhido para uma versão diferente, na modalidade Cross Country, marcando a 7ª corrida, enquanto o dia 29 de novembro encerra o circuito.