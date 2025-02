Alerta para quem compra carne assim no supermercado ou açougue

Pequenos cuidados podem garantir a sua segurança alimentar

Pedro Ribeiro - 09 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Comprar carne no supermercado ou açougue pode parecer uma tarefa simples, mas é preciso estar atento a alguns detalhes para garantir a qualidade e a segurança do produto que você está levando para casa.

Um dos principais cuidados envolve a carne congelada.

Muitos consumidores não sabem, mas existem sinais que podem indicar se a carne foi descongelada e depois recongelada, o que pode comprometer sua qualidade e até a segurança alimentar.

A carne congelada parece uma opção prática, mas você precisa saber identificar se ela foi descongelada antes de ser novamente colocada no congelador.

O gelo presente na embalagem é um dos maiores indicadores.

Se você notar que a carne está com uma camada de gelo excessiva na embalagem, isso pode ser um sinal claro de que ela foi descongelada e recongelada.

Esse processo pode alterar a textura da peça e, em muitos casos, até afetar o sabor.

Quando a carne é descongela e depois recongelada, ela perde parte de sua umidade, o que pode deixá-la mais seca e menos suculenta ao ser preparada.

Além disso, a recongelação pode ser um indicativo de que a carne foi armazenada de forma inadequada, o que pode gerar o risco de proliferação de bactérias e comprometer a segurança alimentar.

Ao perceber esses sinais, o ideal é evitar a compra da peça e procurar outra opção mais segura.

Outro aspecto importante é observar o estado da embalagem.

Se a carne estiver com a embalagem violada ou com sinais de vazamento de líquido, isso pode ser outro indicativo de que a peça foi descongelada e não foi armazenada corretamente.

No supermercado ou açougue, é sempre bom questionar o atendente sobre a origem do alimento e se houve algum problema no armazenamento.

Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Viana Figueiredo / Sr. Churrasco (@srchurrascoo)

