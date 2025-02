Por que respirar de forma correta pode aliviar a ansiedade?

Estudos observaram a relação entre respiração e ansiedade e descobriram novidades a respeito do assunto

Magno Oliver - 13 de fevereiro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Kelvin Valerio)

Uma pesquisa da Harvard Medical School observou que a humanidade não respira corretamente. Mesmo sendo um processo automático, a respiração é uma atividade que muita gente pratica de forma errada.

Outra pesquisa analisou que uma em cada oito pessoas no mundo vivem com alguma doença ou algum tipo de transtorno mental. É o que aponta o último Relatório sobre Saúde Mental no Mundo, publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Assim, depressão e a ansiedade são os tipos de transtornos mais comuns e chegam a atingir mais de 60% dos casos nos brasileiros. Cientistas descobriram que a respiração e a ansiedade têm muito mais em comum do que a gente imagina.

A respiração de forma incorreta e a ansiedade andam mais juntas do que se possa imaginar. Cientistas descobriram uma correlação entre esses fatores que prejudicam a nossa saúde física, mental e respiratória.

Análises apontaram que muitas pessoas respiram errado (pela boca), na parte superior do peito e de forma bastante rápida, superficial. Isso gera ansiedade e até agravamento de quadros depressivos.

Para ajudar a reduzir os níveis de ansiedade, os especialistas indicam a respiração leve, lenta e profunda, sentindo o estômago se levantar dentro da barriga. O certo é obter um volume menor de ar pelo nariz e expirar de forma agradável e suave também pelo nariz.

Estudos mostraram que a respiração controlada reduz os níveis do hormônio do estresse, o cortisol, além de alterar a química do cérebro, afetando os níveis de outro hormônio também do estresse, a norepinefrina.

Assim, uma simples respiração mais leve, tranquila, de forma calma, melhora a concentração e mantém o cérebro mais saudável por mais tempo. Os hormônios do estresse reduzem e você consegue ter uma qualidade de vida melhor no seu cotidiano.

