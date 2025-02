Diretor de ‘Conclave’ diz que adoraria trabalhar com Fernanda Torres no futuro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Edward Berger, diretor de “Conclave”, filme indicado ao Oscar e vencedor do Bafta de melhor filme no último domingo (16), afirmou que adoraria trabalhar com Fernanda Torres, protagonista de “Ainda Estou Aqui”, longa que representa o Brasil no Oscar 2025 em três categorias, incluindo o prêmio principal.

Em entrevista ao The Independent, durante a cerimônia da premiação britânica, Berger elogiou a atuação da atriz.

“Vi a Fernanda Torres, que foi indicado pelo seu papel no filme de Walter Salles, e, se algum dia tiver a oportunidade de trabalhar com ela, seria uma experiência maravilhosa”, disse o diretor.

Ele também celebrou a vitória de Torres no Globo de Ouro, prêmio que considerou inesperado. “Todos comemoraram a vitória dela. Foi uma conquista tão bonita e sincera. A mãe dela, Fernanda Montenegro, estava lá, e, 20 ou 30 anos depois, ela venceu… Isso deve ter sido incrível.”

“Conclave” concorre a oito categorias no Oscar, incluindo melhor filme e melhor roteiro adaptado.