Bebê de apenas 12 dias de vida é salvo de engasgo após avó pedir socorro à PM, em Goiânia

Manobra de Heimlich durou pelo menos um minuto e meio antes que o recém-nascido voltasse a chorar normalmente

Natália Sezil - 26 de fevereiro de 2025

Recém-nascido foi salvo pelos policiais. (Foto: Reprodução)

A presença de uma equipe da Polícia Militar (PM) em um posto de combustíveis trouxe um final feliz a uma história de engasgo no bairro Vila Morais, região Leste de Goiânia, nesta quarta-feira (26).

Isso porque uma funcionária do posto teria ido até os policiais, desesperada, e relatado que o neto, de apenas 12 dias de vida, estava engasgando em casa. A nora, de 27 anos, havia a contado, por telefone, não saber o que fazer.

Ao saber o endereço do pequeno, a equipe teria se deslocado à residência, se deparando com o recém-nascido já com a pele roxa e sem respiração, no colo da mãe.

Diante da situação, os policiais teriam dado início à manobra de Heimlich – procedimento padrão em caso de engasgos. A tentativa teria durado pelo menos um minuto e meio antes que o bebê desengasgasse, expelindo um muco amarelo.

Com o pequeno fora de perigo imediato, os militares o conduziram até o Cais mais próximo, onde a equipe médica deu continuidade ao socorro. Estabilizado, o recém-nascido deve ser encaminhado a um hospital especializado.

