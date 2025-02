Motorista de aplicativo viraliza ao revelar itens inusitados esquecidos no carro: “não sei o que é”

Passageiros deixaram objetos 'curiosos' na parte interna do veículo, chamando atenção do proprietário

Thiago Alonso - 26 de fevereiro de 2025

Motorista compartilhou achados e perdidos no veículo. (Foto: Reprodução/Instagram)

Carros por aplicativo têm sido cada vez mais comuns, com pessoas de todos os tipos e lugares utilizando este serviço. Por conta do grande fluxo de passageiros, muitos itens acabam sendo deixados dentro dos veículos.

Os objetos são variados: celulares, brinquedos, documentos e até algumas coisas mais ‘inusitadas’, como compartilhou o motorista Renis Silva (@renissilva) em um vídeo.

No registro, publicado no Instagram, o trabalhador brincou ao mostrar alguns destes encontros curiosos, alguns um tanto quanto ‘proibidos’.

“Toda a vida que eu vou fazer limpeza é uma coisa diferente, hoje foi um carregador, um pente. Acho que o dono não vai querer de volta”, disse o influenciador.

No entanto, enquanto fazia a faxina, Renis acabou encontrando outros produtos, dentre eles um pote com uma espécie de ‘gel misterioso’.

“Não sei o que é, lubrificante, vaselina líquida, não sei pra que serve isso não, hein”, comentou, ao verificar a substância. “Até camisinha tinha dentro do meu carro, gente”, brincou.

O mais impressionante acontece no final, quando o motorista de aplicativo encontrar uma coisa grande e volumosa embrulhada em um papel, mas, sem saber do que se trata, ele decide desenrolar e se depara com o inesperado: um pênis de borracha.

“Um papel meio estranho aqui atrás, vim ver o que era. Um negócio meio pesado embrulhado”, disse, enquanto investigava.

“Meu Deus! O proprietário, por favor, pode vir buscar esse negócio aqui, se não vou colocar essa ‘fuleiragem’ de enfeite”, riu.

Por fim, ao colocar a camisinha, lubrificante e o brinquedo sexual, Renis comenta: “Imagina se meu namorado pegar um negócio desse”.

Nos comentários, internautas riram dos achados e perdidos do motorista de aplicativo.

“Já pode empreender na área de sexshop”, disse um seguidor.

“O pessoal já vai preparado. Esse é o motorista dos prazeres”, brincou outro.

“Não aguento essas presepadas”, comentou mais uma internauta.