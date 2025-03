Mães de adolescentes que furtaram e depredaram food truck na Jaiara “entregam” os filhos à Polícia

Menores apontaram onde as mercadorias foram escondidas após o crime

Davi Galvão - 02 de março de 2025

Ação foi registrada por câmeras de segurança. (Foto: Reprodução)

As mães de três dos adolescentes envolvidos no furto a um trailer de lanches na madrugada deste domingo (02), em Anápolis, procuraram a polícia após tomarem ciência do ocorrido, indignadas ao saberem que os filhos tinham praticado tal delito.

Os menores, sendo duas garotas e um garoto, foram flagrados por câmeras de segurança furtando diversos produtos e também vandalizando o food truck “Bobs Foods”, que estava estacionado na Vila Jaiara.

O comerciante já havia procurado as autoridades, relatando a invasão e que os suspeitos haviam quebrado as placas de advertência de câmeras de segurança, danificando potes e destruindo parte da estrutura.

Ao serem questionados, os menores informaram que as mercadorias furtadas estavam com um comparsa, já maior de idade, também indicando os outros envolvidos na empreitada.

A Polícia Militar (PM) foi até a residência apontada pelos adolescentes, onde localizaram os itens subtraídos no quarto do jovem. O suspeito, porém, não estava no local e, segundo relatos, teria fugido para a zona rural.

A Polícia Civil (PC) dará continuidade às investigações.