Identificados motoristas que morreram em gravíssimo acidente próximo a Base Aérea

Carros se chocaram frontalmente quando passavam pela rodovia, causando grande impacto

Thiago Alonso - 21 de fevereiro de 2025

José Junior Alves Filho, de 43 anos e Ridavia Mendes Izac, de 64 anos, morreram após o acidente. (Foto: Reprodução)

Foram identificadas as duas vítimas que morreram no gravíssimo acidente de trânsito ocorrido na noite desta quinta-feira (20), após uma colisão frontal entre duas caminhonetes na BR-414, no perímetro urbano de Anápolis.

José Junior Alves Filho, de 43 anos, dirigia uma Chevrolet S10 quando, ao passar por um trecho próximo a Base Aérea, colidiu com o veículo de Ridavia Mendes Izac, de 64 anos.

O impacto foi tão grande que o idoso ficou preso às ferragens e morreu ainda no local, antes mesmo que os socorristas chegassem ao endereço, sendo possível apenas constatar o óbito do motorista.

José Junior, por sua vez, chegou a ser encaminhado para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) em estado grave, mas não resistiu e faleceu ainda na mesma noite.

Com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e de uma ambulância da Ecovias do Araguaia – concessionária que administra a via –, outras três pessoas envolvidas foram resgatadas ainda com vida.

O caso segue junto à Polícia Civil (PC), que deve dar continuidade às investigações das circunstâncias do acidente de trânsito.

