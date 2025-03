Idoso é internado no Heana após ser agredido a pauladas por grupo de desconhecidos

Vítima estava voltando de festa de aniversário quando foi abordado pelos suspeitos

Natália Sezil - 08 de março de 2025

Fachada do HEANA. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 79 anos, precisou ser encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) após ser agredido a pauladas por quatro desconhecidos no meio da noite, enquanto voltava para casa, nesta sexta-feira (07).

Ele estaria saindo a pé de um aniversário no bairro Santa Isabel quando, ao passar pelo Parque Linear do bairro Boa Vista, foi surpreendido pelos suspeitos.

Um deles teria chegado por trás e o acertado na nuca com um pedaço de madeira, o que o derrubou no chão. Apesar do impacto, ele se manteve consciente e se levantou, tentando brigar com os agressores.

Mas com a desvantagem numérica, o idoso recebeu vários socos no rosto e ficou com o nariz sangrando.

O motivo do ataque ainda não está claro. De acordo com a vítima, não houve furto. O dinheiro que tinha no bolso, aproximadamente R$ 1,3 mil, não foi levado pelos suspeitos.

Após as agressões, o idoso recebeu socorro do Corpo de Bombeiros, que o encaminhou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança.

Posteriormente, ele foi levado ao Heana, onde deve passar por raio-x e ficar sob observação.

O Portal 6 entrou em contato com a assessoria de comunicação da Funev, responsável pelo Heana, mas não houve resposta até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para manifestação.

