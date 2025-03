Moradores de Aparecida têm até 31 de março para garantir desconto no pagamento do IPTU

Imposto também pode ser parcelado em até 10 vezes

Paulino Henjengo - 16 de março de 2025

Prefeitura disponibiliza carnês para pagamentos com 15% de descontos. (Foto: Reprodução / Governo de Goiás)

Os contribuintes de Aparecida de Goiânia têm até o dia 31 de março para garantirem o desconto de 15% no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto Sobre Propriedade Territorial Urbana (ITU).

O desconto é válido para pagamento à vista, tanto para quem optar pelo boleto emitido online quanto para aqueles que receberem o carnê físico.

Para aqueles que preferirem, a Prefeitura oferece a opção de parcelamento do valor em até 10 vezes. No entanto, neste caso a quantia não sofre qualquer abate.

Os carnês já estão à disposição da população, podendo ser emitidos por meio do site oficial do órgão. Para isso, basta acessar a plataforma, clicar na aba “Serviços ao Cidadão” e, em seguida, selecionar “Etapas para imprimir o seu IPTU/ITU”.

Os pagamentos podem ser realizados por meio das plataformas digitais como internet banking e Pix ou então em bancos autorizados e casas lotéricas.

Aqueles que preferirem atendimento presencial devem se dirigir a um dos serviços de Atendimento ao Cidadão (SAC) da prefeitura ou unidades do Vapt-Vupt.

Locais de Atendimento:

Vapt-Vupt Admar Otto – Buriti Shopping: Avenida Rio Verde, Qd. 102, Lt. 000A, Vila São Tomaz;

Vapt-Vupt Garavelo: Avenida Igualdade, Lt. 18/19, Aparecida de Goiânia;

SAC Centro: Rua Antônio Barbosa Sandoval, 300, Setor Central;

SAC Cidade Administrativa: Rua Gervásio Pinheiro, Residencial Solar Central Park, Cidade Administrativa Maguito Vilela;

SAC Cidade Livre: Avenida Atlântida, Qd. 037, Bairro Independência;

SAC Parque Flamboyant: Praça Céu das Artes, Avenida Bela Vista;

SAC Veiga Jardim: Avenida Desembargador Eládio Amorim, frente ao Terminal Veiga Jardim;

SAC Polo Empresarial: Rua 01, Qd. 003, Lt. 0002, Polo Empresarial Goiás;

SAC Vila Brasília: Avenida São Paulo, Qd. 042, Lt. 0014, Jardim das Esmeraldas.

