Cálculo simples poderia ter evitado tragédia em Igreja de Goiânia, revela engenheiro

Mudanças na estrutura do prédio, em especial para adicionar mais peso, deveriam ter passado por estudos técnicos

Samuel Leão - 19 de março de 2025

Sobre o teto desabado, é possível ver diversas placas solares. (Foto: Reprodução)

A queda do telhado da Igreja Videira, no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia, surpreendeu goianienses nesta quarta-feira (19). Informações do Corpo de Bombeiros apontam uma estrutura metálica, colocada no prédio sobre o teto para sustentar placas solares, como a possível causa do incidente.

A Rápidas conversou com o engenheiro civil Ulysses Sena, e ele revelou que a realização de um cálculo simples poderia ter evitado a tragédia.

“Pelo que foi divulgado, a estrutura metálica original não estava dimensionada para suportar o acréscimo de carga das placas solares. Toda estrutura tem um limite de resistência, definido em seu projeto inicial. Se qualquer alteração for feita sem um estudo técnico, há o risco de sobrecarga e colapso”, contou.

Portanto, mudanças na estrutura do prédio, em especial para adicionar mais peso, deveriam ter passado por estudos técnicos.

“Um engenheiro estrutural deveria ter sido consultado para avaliar se a estrutura existente comportaria esse peso extra ou se seriam necessárias reforços. Além disso, um laudo técnico e cálculos estruturais precisariam ser feitos para garantir a segurança da obra. Engenharia não é achismo, é ciência”, complementou.

Ulysses ainda reforçou que as placas solares, que estavam dispostas sobre a estrutura, não parecem pesadas individualmente, mas juntas podem resultar em uma carga significativa. Além disso, ventos e chuvas também podem acabar aumentando o peso desses objetos.

Apesar dos prejuízos sofridos, felizmente o incidente não fez vítimas graves, e apenas uma pessoa teria sofrido lesões leves.