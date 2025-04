6 nomes clássicos e charmosos que estão voltando com tudo

Eles unem tradição, beleza e significado em uma combinação perfeita

Pedro Ribeiro - 06 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Você reparou que nos últimos anos alguns nomes clássicos estão cada vez mais comuns?

Pois bem, alguns nomes que marcaram gerações estão reconquistando corações e voltando com força total.

E não é por acaso. Eles carregam história, significado e um charme atemporal que nunca sai de moda.

1. Arthur

Para começar, Arthur é um verdadeiro símbolo de nobreza.

Com origem celta, ele significa “urso corajoso” ou “rei urso”.

É um nome forte, elegante e cheio de tradição. Muito associado à figura do lendário Rei Arthur, ele traz uma sensação de bravura e liderança.

2. Davi

Simples, direto e poderoso. Davi é um dos nomes clássicos mais queridos no Brasil.

De origem hebraica, significa “amado” ou “querido”. Além de sua beleza sonora, Davi tem um forte apelo religioso, sendo um dos personagens mais importantes da Bíblia.

Ele combina bem com praticamente qualquer sobrenome, o que o torna ainda mais popular entre os pais.

3. Miguel

Miguel é outro nome que nunca sai de moda — e agora está mais em alta do que nunca.

Com origem hebraica, seu significado é “quem é como Deus?”. Um nome poderoso, tradicional e cheio de espiritualidade.

Além de ser um dos nomes clássicos mais escolhidos para meninos, Miguel transmite delicadeza e força ao mesmo tempo.

4. Maitê

Delicado, feminino e sofisticado. Maitê tem origem francesa e significa “amada” ou “encantadora”.

Embora tenha um ar moderno, ele é considerado um nome clássico justamente por sua origem antiga e nobre.

É ideal para quem quer fugir do comum, mas ainda deseja manter um nome com profundidade e história.

5. Helena

Um dos nomes clássicos mais lindos e eternos. Helena vem do grego e significa “a reluzente” ou “a iluminada”.

Sua beleza está não só na sonoridade suave, mas também na forte presença histórica e mitológica.

Helena é um nome que transmite luz, inteligência e elegância.

Além disso, ele é um dos nomes mais registrados do Brasil.

6. Cecília

Por fim, Cecília é um nome clássico com origem no latim, significando “cega”, embora hoje o foco esteja mais em seu som doce e sofisticado do que em seu significado literal.

É um nome que atravessou os séculos e voltou a ser uma escolha popular entre os pais que buscam um toque vintage e charmoso.

Sem dúvida, é um dos mais escolhidos entre os nomes clássicos femininos.

