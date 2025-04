6 alimentos essenciais para quem quer viver mais (e 6 proibidos)

Especialistas separaram o "bem e o mal" da boa alimentação para quem quer viver por mais tempo

Magno Oliver - 11 de abril de 2025

(Foto: Polina Tankilevitch/ Pexels)

Para chegar bem na velhice, é preciso comer alguns alimentos essenciais para a saúde, assim como evitar outros que não fazem tão bem assim.

Então, confira a seguir a lista que separamos:

6 alimentos essenciais para quem quer viver mais (e 6 proibidos)

Alimentos essenciais para quem quer viver mais

1. Frutas

As frutas são alimentos saudáveis, ricas em vários nutrientes e ajudam na manutenção do bom funcionamento do corpo humano como um todo.

2. Peixes

A carne de peixe é rica em proteínas, ômega-3, componentes que reduzem inflamações, protegem o coração e melhoram a memória.

3. Azeite de Oliva

O azeite de oliva ajuda a reduzir o colesterol ruim, é excelente para a saúde cardiovascular e possui efeito anti-inflamatório que protege o cérebro.

4. Laticínios

O consumo de laticínios é benéfico para o organismo, pois são ricos em cálcio, vitaminas, nutrientes e muita proteína.

5. Nozes e castanhas

As nozes e castanhas oferecem gorduras saudáveis e nutrientes que combatem inflamações, doenças renais e hipertensão. Assim, consumir pequenas porções diárias está associado à longevidade.

6. Carnes Magras

Carnes magras como frango e peixes são boas fontes de proteínas, vitaminas, minerais e nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo.

Alimentos que você deve evitar

1. Refrigerantes

Os refrigerantes contribuem para a redução do tempo de vida, pois são cheios de açúcar e contribuem para diabetes, obesidade e problemas cardiovasculares.

2. Salsicha e presunto

A salsicha e o presunto são alimentos ultra-processados ricos em sódio, corantes e muito conservante. Assim, eles estão diretamente ligados ao aumento do risco de câncer de intestino.

3. Frituras

As frituras aumentam as substâncias tóxicas que inflamam o organismo e prejudicam o funcionamento do coração. Eles também aumentam o colesterol ruim e aceleram o processo de envelhecimento.

4. Fast food (hambúrgueres, batatas fritas)

Os compostos dos fast foods são ricos em gorduras saturadas, calorias vazias e muito sódio. Assim, eles estão ligados ao aumento de doenças cardíacas, obesidade e pressão alta.

5. Macarrão instantâneo

O macarrão instantâneo tem alto teor de sódio e aditivos químicos. Dessa forma, o consumo frequente sobrecarrega os rins e favorece o desenvolvimento de doenças crônicas.

6. Bolos e biscoitos industrializados

Já os bolos e biscoitos industrializados contribuem para que o ser humano viva menos, pois combinam farinhas refinadas, açúcares e aditivos. Assim, desregulam o organismo e favorecem o surgimento de diabetes, gordura no fígado e quadros graves de obesidade.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!