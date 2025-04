6 celebridades que você não sabia que são ‘nepo babys’

Essa expressão, que ganhou popularidade nos últimos anos, levanta discussões sobre privilégios, oportunidades e os bastidores do mundo dos famosos

Pedro Ribeiro - 29 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram/@gustavomioto)

Muito provavelmente você conhece Sandy e Junior (filhos do cantor sertanejo Xororó), ou então Fiuk e Cléo Pires (filhos do cantor Fábio Jr.), e até Sasha Meneghel (filha da apresentadora Xuxa).

Pois é, essas são algumas das personalidades nepo babys mais conhecidas. No entanto, existem outras celebridades que você provavelmente nem imagina que também se encaixam nesse grupo.

Mas antes de ver a lista, é importante entender o que realmente significa esse termo que tem ganhado tanto destaque nos últimos anos. Afinal, o que é um nepo baby?

Nepo baby é uma expressão derivada do inglês “nepotism baby” — ou “bebê do nepotismo”, em tradução livre. O termo é usado para se referir a filhos de pessoas influentes, principalmente no meio artístico, que seguem a mesma carreira dos pais e, muitas vezes, conseguem oportunidades com mais facilidade por causa disso.

Mas atenção: isso não significa que essas pessoas não tenham talento. O ponto é que elas começaram com uma vantagem que muita gente não tem.

6 celebridades que você não sabia que são ‘nepo babys’

1. Gustavo Mioto

Talvez você conheça Gustavo Mioto pelos sucessos no sertanejo universitário.

Mas o que muitos não sabem é que ele vem de uma família com bastante influência na indústria musical.

Seu pai, Marcos Mioto, é um renomado empresário do setor e participa ativamente do gerenciamento de sua carreira.

Ou seja, desde o início, Gustavo teve acesso aos bastidores do show business, o que certamente ajudou em sua trajetória.

2. Rafael Vitti

Rafa Vitti conquistou o público em 2014, quando participou da novela Malhação.

Além de ser ator, também é músico, e se casou com a atriz e humorista Tatá Werneck.

O que poucos se lembram é que ele é filho de dois atores experientes: João Vitti e Valéria Alencar.

3. Tiago Leifert

Conhecido por comandar programas como Big Brother Brasil, The Voice e Zero 1, Tiago Leifert já era uma figura influente na televisão antes mesmo de mudar para o SBT como narrador esportivo.

Mas a ligação com o universo televisivo vem de antes: ele é filho de Gilberto Leifert, que foi diretor de relações com o mercado da TV Globo.

Por um tempo, a entrada de Tiago Leifer na rede Globo foi associada ao fato dele ser considerado um nepo baby

4. Giulia Costa

Giulia Costa pode até parecer um novo rosto na televisão, mas sua história com a arte começou cedo.

Filha da atriz Flávia Alessandra e do diretor Marcos Paulo, ela teve incentivo desde pequena para seguir carreira artística.

Inclusive, ela estudou teatro no tradicional curso O Tablado, no Rio de Janeiro.

Em 2015, ganhou destaque em Malhação. Curiosamente, seu nome artístico traz o sobrenome “Costa” em homenagem à avó materna e ao padrasto, Otaviano Costa.

5. Alice Braga

Com uma carreira consolidada internacionalmente, Alice Braga é um dos maiores nomes do cinema brasileiro.

Mas sua trajetória também tem raízes profundas no meio artístico. Ela é sobrinha da icônica atriz Sônia Braga e filha da produtora Rita Braga.

Alice teve contato com os sets de filmagem desde criança e brilhou já em seu primeiro grande papel, no premiado filme Cidade de Deus.

6. Pedro Novaes

Você assistiu à Malhação em 2019? Então provavelmente viu Pedro Novaes em cena.

O ator e músico é filho de dois nomes consagrados da televisão brasileira: Marcello Novaes e Letícia Spiller.

Mesmo com pais famosos, Pedro vem tentando construir sua própria identidade artística.

Recentemente, ele vem se destacando como protagonista na novela Garota do Momento.

