Homem bate carro em Anápolis, não consegue fugir e saca a arma; polícia foi acionada

Suspeito foi detido pela PM ainda no local do crime

Beatriz Bueno - 04 de maio de 2025

Homem foi detido por embriaguez e porte ilegal de arma de fogo (Foto: Reprodução)

Um acidente entre dois carros, ocorrido em frente a um bar no bairro Jardim das Europa, em Anápolis, resultou em confusão na noite deste sábado (03).

Um dos motoristas, de 61 anos, colidiu com a lateral de outro veículo enquanto realizava uma manobra de marcha à ré com um automóvel modelo Volkswagen Parati. O carro atingido, Volkswagen Voyage, estava estacionado em frente a um bar.

Testemunhas afirmaram que, após a colisão, o condutor da Parati demonstrou intenção de deixar o local, mas foi impedido devido a outros veículos estacionados.

Em seguida, o jovem que teve o carro danificado se aproximou para questionar sobre o reparo, que de acordo com o mesmo, ficaria no valor de R$ 5 mil.

Apesar de inicialmente concordar como o valor e em realizar o concerto do veículo, o homem demonstrou intenção de sair do local. Assim, a vítima tirou a chave da ignição do carro com a ajuda de mais duas pessoas.

Em resposta, o condutor da Parati sacou uma arma de fogo, apontando na direção do outro homem e ordenando que ele se afastasse. O dono do carro atingido, com medo, acionou a polícia e aguardou no local.

O motorista armado relatou que agiu em reação à retirada da chave de ignição de seu veículo por outras pessoas envolvidas na discussão. Após a confusão, ele teria sido empurrado, caído ao chão e batido a cabeça, sendo amparado por terceiros até a chegada da viatura policial.

O idoso admitiu aos policias que havia consumido bebida alcoólica momentos antes do acidente. A arma utilizada, foi localizada no banco do passageiro do veículo.

Após a ocorrência, os envolvidos foram levados à Central de Flagrantes de Anápolis.

