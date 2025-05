Homem que matou próprio irmão com ajuda do sobrinho é condenado a 19 anos de prisão em Anápolis

Familiar que auxiliou também foi julgado, e recebeu pena de 16 anos de reclusão

Da Redação - 08 de maio de 2025

Julgamento ocorre desde a manhã desta quinta-feira (08) (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)

Hamilton José Resende, acusado de matar o próprio irmão – Wilson José Resende, de 54 anos – a facadas, durante uma disputa por terras em Anápolis, foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão.

O sobrinho dele, Marcelo Resende Cardoso, também foi julgado. Ele recebeu pena de 16 anos e 15 dias de prisão. Ambos deverão cumprir esse tempo em regime fechado.

A decisão do Júri aconteceu apenas no final da noite desta quinta-feira (08), depois de um longo julgamento, realizado no Fórum de Anápolis.

Ambos os acusados acompanharam a sessão, assim como Ivonete Resende Fernandes, também irmã de Wilson. Ao Portal 6, ela descreveu o julgamento como tenso.

A pena imputada aos réus é aprovada, em certa medida, pela familiar, mas ela explica que poderia ser maior – “pelo fato que a vida do Wilson não volta mais”, afirmou.

Ivonete havia explicado, ainda durante a manhã, que a defesa dos acusados trabalhava com a tese de que eles teriam agido em legítima defesa – o que haviam alegado em depoimento. O Júri, entretanto, os considerou culpados.

Em tempo

O crime aconteceu em 12 de março de 2024. Na data, os três envolvidos teriam se desentendido por conta da posse de uma propriedade, que estava em litígio de inventário, no distrito de Interlândia.

Uma luta corporal teria começado e a vítima teria sido esfaqueada diversas vezes. Wilson acabou não resistindo e morreu no local.

Depois do crime, tio e sobrinho teriam fugido juntos. Marcelo ainda teria sido deixado no Hospital de Urgências de Anápolis (Heana), onde foi preso e encaminhado à unidade prisional.

Hamilton foi detido dias depois, após se entregar à Polícia Civil (PC). Ambos ficaram presos até o julgamento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!