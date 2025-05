Novo concurso é lançado em Goiás com salários de até 6,6 mil

Seleção será realizada através de prova objetiva, que irá cobrar português além de conhecimentos básicos e específicos da função

Davi Galvão - 08 de maio de 2025

Concurso público em Caldas Novas (Foto Divulgação Agência Brasil)

A Câmara Municipal de Itajá, região Sul de Goiás, lançou o edital de um concurso público para o preenchimento de quatro vagas imediatas e formação de cadastro reserva. As oportunidades são destinadas a candidatos com níveis de escolaridade que vão do ensino elementar ao superior.

As vagas disponíveis são para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista I, Auxiliar Administrativo e Controlador Interno. A jornada de trabalho para todos os cargos é de 40 horas semanais, com salários que variam de R$ 2.486,32 a R$ 6.603,03.

As inscrições estarão abertas entre os dias 5 e 20 de junho de 2025, exclusivamente pelo site da Sistorelli Consultoria, empresa responsável pela organização do certame.

As taxas de participação variam de R$ 70 a R$ 145, com possibilidade de isenção para pedidos feitos entre os dias 6 e 14 de maio.

A seleção será realizada por meio de prova objetiva, agendada para o dia 6 de julho de 2025. O exame cobrará conteúdos de língua portuguesa, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, conforme o cargo pretendido.

O concurso terá validade inicial de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da Câmara.

O edital completo está disponível para consulta no site da banca organizadora.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!