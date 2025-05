Onde assistir Anápolis x Ypiranga pela Série C neste sábado (10)

Galo da Comarca contará com apoio da torcida para tentar conquistar primeira vitória na competição

Augusto Araújo - 09 de maio de 2025

Anápolis jogará contra Ypiranga no Jonas Duarte. (Foto: Júlio César Costa – Especial PontePress / Pablo Nunes – YFC)

Caminhando uma dura trilha na Série C, o Anápolis volta a campo neste sábado (10), para enfrentar o Ypiranga, em partida válida pela 5ª rodada da competição.

A bola vai rolar a partir das 19h30, no Estádio Jonas Duarte, localizado na Avenida Norte-Sul. Sendo assim, o Galo da Comarca contará novamente com o apoio da torcida para voltar a vencer.

Alexandre Vargas Tavares de Jesus, do Rio de Janeiro, comandará a equipe de arbitragem.

Até aqui, o Tricolor da Boa Vista faz uma campanha abaixo do esperado na Série C. Nos quatro jogos disputados, foram dois empates e duas derrotas.

A mais recente foi contra a Ponte Preta, em Campinas (SP). Jonas Toró e Dudu fizeram os gols que decretaram o 2 a 0 no placar.

Dessa forma, o Anápolis se encontra em 19º lugar, na penúltima colocação, com apenas dois pontos. No entanto, caso vença e com a combinação certa de resultados, ele pode pular até à 12ª posição.

No sufoco

Já o Canarinho faz uma boa campanha na Série C. Contudo, a última partida teve ares de drama.

Isso porque o time gaúcho venceu o CSA pelo magro placar de 1 a 0. Charles, aos 24 minutos, fez o gol solitário do jogo.

Assim, o Ypiranga pulou para a 8ª posição da tabela, com 6 pontos, e se encontra na zona de classificação para a próxima fase da competição.

Onde assistir Anápolis x Ypiranga pela Série C neste sábado (10)

A plataforma de streaming Nosso Futebol+ vai fazer a transmissão exclusiva da partida.

Os fãs do Galo da Comarca também já podem comprar ingressos para o confronto no Jonas Duarte.

A compra acontece presencialmente no Jonas Duarte ou online na plataforma Ingresso SA. Os preços dos ingressos são R$ 80 para o setor coberto e R$ 40 para o setor descoberto.

Para os contemplados pela Torcida Premiada, é necessário apresentar o pagamento do IPTU e da TSU por meio da certidão negativa do imóvel, bem como o documento original do titular.

A troca é feita em dois pontos distintos, no Estádio Jonas Duarte eno Rápido do Anashopping. Mais informações estão disponíveis no Instagram oficial do Anápolis.

