Alego homenageia Portal 6 pelos 10 anos de trajetória na comunicação de Goiás

Iniciativa foi proposta pelo deputado estadual Amilton Filho e acatada por unanimidade por todos os membros da Casa

Gabriella Pinheiro - 12 de maio de 2025

Sessão em homenagem aos 10 anos de Portal 6 na Alego. (Foto: Carlos Costa/ Alego)

O projeto, que começou dentro de um quarto, em Anápolis, cresceu. Hoje, após 10 anos, o Portal 6 se consolidou como o mais lido de Goiás e conquistou a confiança dos goianos, levando notícias com credibilidade e em tempo real. Durante esse período, o veículo de comunicação se aprimorou e expandiu suas operações. Atualmente, a empresa conta com duas unidades: uma sede em Anápolis e outra em Goiânia, alçando voos ainda maiores.

Como forma de homenagear essa trajetória, foi realizada, na manhã desta segunda-feira (12), uma cerimônia na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em comemoração aos 10 anos da empresa. A iniciativa foi proposta pelo deputado estadual Amilton Filho (MDB) e acatada por unanimidade por todos os membros da Casa. Além disso, na próxima sexta-feira (16), o site também receberá uma honraria na Câmara de Anápolis.

Durante a cerimônia, o parlamentar destacou a importância do site não apenas para a população anapolina, mas também para todo o estado de Goiás.

“Eu acho que o Portal 6 trouxe um novo paradigma de comunicação, de resposta imediata às notícias. Trouxe, realmente, um modelo de jornalismo mais próximo das pessoas, entendendo que elas têm cada vez mais a necessidade de receber a informação na hora. O Portal 6 elevou o nível do jornalismo em Anápolis e incentivou os demais veículos a se profissionalizarem e seguirem os passos”, destacou.

Para o Diretor de Conteúdo e cofundador do site, Danilo Boaventura, o momento foi marcado pelo sentimento de gratificação. Ele ressaltou que o site abriu portas e incentivou outros veículos de Anápolis a acompanharem o trabalho desenvolvido, apostando em uma comunicação de qualidade.

“Eu percebo que a cidade conseguiu ter uma referência em jornalismo local. Boa periodicidade, notícias em tempo real — e isso é muito bom para o mercado. Desde que o Portal 6 surgiu, surgiu uma faculdade lá, passaram a existir mais postos de trabalho, praticamente. Antes, havia praticamente só as rádios, e poucos jornalistas formados. Hoje, todas as rádios estão passando por um processo de profissionalização, e sentimos que isso aconteceu por causa daquele empurrãozinho que demos lá atrás”, afirmou.

O Diretor-Geral e cofundador, Weverthon Dias, destacou a evolução do site e afirmou que a homenagem é uma forma de reconhecer o empenho que levou o veículo a se tornar um dos mais acessados do Centro-Oeste.

“Quando nós iniciamos o site em Anápolis, não existia nenhum portal de cobertura local, diária, com notícias em tempo real. Começamos ali um trabalho que depois serviu de inspiração para muitos outros que vieram. Fico muito feliz com esse reconhecimento”, declarou.

Por fim, o Diretor de Operações do site, Denilson Boaventura, afirmou que, após 10 anos, a solenidade relembrou as lutas e os desafios enfrentados na criação do site, que nasceu pequeno, mas com uma ideia clara: fazer um jornalismo útil, próximo e responsável.

“Dez anos depois, a gente olha para trás com orgulho. Mas, mais importante do que isso, a gente olha para frente com responsabilidade. Porque sabemos que ainda há muita história para contar, muita voz para amplificar, muita vida para acompanhar. O Portal 6 é isso: pequeno na origem, grande na vontade — e, cada vez mais, presente na vida das pessoas”, finalizou.