Antes e depois de gêmeas siamesas separadas em Goiânia após 19h de cirurgia

Elas foram encaminhadas até UTI, onde permanecem sob cuidados contínuos

Gabriella Pinheiro - 12 de maio de 2025

Gêmeas siamesas Kiraz e Aruna. (Foto: Ruber Couto/HECAD).

Após uma delicada cirurgia com 19 horas de duração, as gêmeas siamesas Kiraz e Aruna, de 1 ano e 6 meses, foram separadas. A operação foi finalizada no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia, no último domingo (11), e foi liderada pelo cirurgião-pediatra e deputado federal Zacharias Calil (UB).

Naturais de Igaraçu do Tietê, em São Paulo (SP), as bebês compartilhavam órgãos como fígado, intestino, genitália e até parte da bacia. O procedimento teve início no sábado (10) e contou com a participação de mais de 60 profissionais de saúde.

Após a conclusão, elas foram encaminhadas à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permanecem sob cuidados contínuos e estão em observação e com estado de saúde estável.

Nas redes sociais, o médico Zacharias Calil comemorou o resultado e afirmou que a intervenção foi uma das mais complexas realizadas por ele.

“Foi um dos procedimentos mais complexos da minha carreira, e sou profundamente grato a toda a equipe envolvida. Agora, seguimos para as próximas etapas: a reconstrução, o fechamento e os cuidados intensivos no pós-operatório”, disse.

Veja antes e depois: