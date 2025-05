Você deve manter essa planta longe de casa, se não quer atrair energia ruim

Várias filosofias a consideram “ímã de má sorte”

Anna Júlia Steckelberg - 15 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube)

Sabe aquela planta charmosa, com carinha de delicada e vibe de Pinterest?

Pois é, nem tudo que é bonito traz boa sorte! Segundo práticas milenares do Feng Shui e de outras tradições orientais, algumas plantas podem carregar consigo mais do que estilo — podem influenciar diretamente a energia do ambiente onde vivem.

E o vilão da vez é o… algodoeiro!

Isso mesmo. A planta do algodão, com seus tufos branquinhos e visual minimalista, vem sendo apontada como um “ímã de má sorte” por várias filosofias que tratam o lar como um organismo vivo, em que tudo vibra e interfere no nosso bem-estar.

De acordo com o Feng Shui e a tradição hindu, o algodoeiro tem uma tendência nada sutil de acumular poeira.

Parece inofensivo, mas esse acúmulo está associado à estagnação de energia — o que, na prática, significaria atrair cansaço, conflitos e até escassez para dentro de casa.

Nada ideal para quem busca harmonia e prosperidade no lar, né?

E ainda que seja superqueridinha no design de interiores, especialmente por quem curte um toque rústico ou boho, a verdade é que essa planta pode comprometer a leveza energética do espaço — ao menos, de acordo com essas crenças.

E a ciência nisso tudo?

Calma! Se você é do time dos céticos, temos um aviso importante: não há qualquer comprovação científica de que o algodoeiro, ou qualquer outra planta, possa atrair azar.

Segundo reportagem da AD Magazine, o simbolismo negativo atribuído a algumas espécies é fruto de interpretações culturais que variam de região para região.

“Não existem evidências científicas que comprovem que plantas específicas atraiam má sorte. Mas tradições milenares associam algumas espécies a maus presságios dependendo da forma e do local onde são colocadas”, afirma o artigo.

Então… devo jogar fora?

A escolha é sua! Se você segue práticas como o Feng Shui ou acredita nas energias que cada item emana, talvez seja melhor manter o algodoeiro fora de casa — ou, ao menos, bem limpo e arejado.

Mas se pra você planta é só planta, aproveite sua beleza sem medo. O mais importante é que sua casa tenha a energia que você acredita e cultiva.

