Moradores de Anápolis denunciam descaso com coleta de lixo, iluminação e segurança: “a gente vale menos que uma grade?”

Mato alto também contribui para sensação de insegurança, especialmente com as crianças

Davi Galvão - 16 de maio de 2025

Problemas na coleta de lixo se tornaram frequentes, segundo denúncia. (Foto: Reprodução)

Moradores do Residencial Arco Íris, região Sul de Anápolis, revelaram estarem lidando com um drama a parte que já dura meses e coloca em risco não apenas o bem-estar, como a segurança da vizinhança.

Em um vídeo, enviado ao Portal 6, é possível ver diversas lixeiras da região completamente abarrotas de lixo, quase transbordando. Além disso, o mato alto e a falta de iluminação também foram problemas levantados.

“Tem vez que eles vêm aqui, passam e tiram todos os sacos, deixam na rua, mas não vem fazer a volta pra colocar no caminhão, fica tudo jogado”, denunciou.

A moradora ainda relatou que não é raro o serviço de coleta ficar uma semana ou mais sem passar pela região, restando a vizinhança lidar com o mau cheiro, larvas e pragas como consequência.

Apesar disso, a reportagem apurou que, nesta última quinta-feira (15), os lixos foram todos devidamente recolhidos.

Porém, uma das maiores preocupações da população tem a ver com o perigo de pedestres e, em especial, crianças, se acidentarem ao cair de um barranco localizado na rua Olivério José de Almeida.

“É uma queda de quase uns 10 metros, e lá em cima, na rua, não tem uma grade de proteção, um nada. Quem não conhece, tá passando com o mato alto, pisa em falso, não tem nada que impeça da cair”, contou.

A situação é agravada ainda mais por conta de, justamente no trecho do barranco, o poste de iluminação está com a lâmpada queimada há meses, conforme a denunciante.

“Tenho uma filha, não deixo ela sair para brincar na rua justamente por conta disso. Já tem anos que a gente pede, pelo menos uma grade, a gente vale menos que uma grade?”, questionou.

Leia nota da Prefeitura de Anápolis na íntegra:

A Secretária de Obras informa que as demandas relacionadas à iluminação já estão em andamento e deverão ser finalizadas neste final de semana e uma equipe já foi acionada para averiguar as roçagens. Sobre as coletas, a pasta esclarece que está acompanhando o processo de trabalho em tempo real, a fim de garantir a normalização em todas as regiões.