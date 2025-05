Conheça fruta que ajuda a controlar o colesterol e manter os músculos

Anna Júlia Steckelberg - 25 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube)

Quem diria que uma frutinha tão comum na fruteira de casa poderia ser uma verdadeira aliada da saúde? Se você está na luta contra o colesterol alto ou preocupado com a perda de massa muscular com o passar dos anos, talvez seja hora de olhar com mais carinho para… as uvas!

Sim, elas mesmas! Pequenas, doces e sempre presentes em festas de fim de ano, as uvas estão roubando a cena nos estudos de nutrição. E não é à toa: pesquisadores da Universidade da Califórnia descobriram que o consumo diário de apenas 10 gramas de uvas já pode ajudar a reduzir os níveis do temido colesterol LDL, aquele apelidado de “colesterol ruim”.

O estudo, publicado na revista científica Nutrients, também apontou melhorias na diversidade da flora intestinal — o que é ótimo para o funcionamento do metabolismo e da digestão.

Mas as boas notícias não param por aí.

Outro estudo, desta vez da Western New England University, publicado na revista Foods, mostrou que as uvas também têm um papel importante na manutenção da massa muscular, especialmente em pessoas mais velhas. Em outras palavras: elas ajudam a manter os músculos firmes e ativos, mesmo com o avanço da idade.

Como incluir na sua rotina?

É mais fácil do que parece: as uvas podem ser consumidas in natura, jogadas por cima do iogurte, misturadas na salada ou batidas em um smoothie. São versáteis, saborosas e práticas — e, de quebra, ainda dão aquela força para o coração e para os músculos.

Mas atenção: por mais poderosa que seja, a uva não faz milagre sozinha. Uma dieta equilibrada, exercício físico e acompanhamento médico continuam sendo fundamentais. A uva entra como coadjuvante nessa história.

Então, da próxima vez que passar pela seção de frutas no mercado, não subestime o poder dessas pequenas joias roxas (ou verdes). Sua saúde agradece — e seus músculos também!

