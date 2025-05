6 lugares para comer sobremesas de “dar água na boca” em Goiânia

Comércios estão localizados em diferentes pontos e alguns contam com modelo drive-thru

Gabriella Pinheiro - 26 de maio de 2025

Cravo & Canela (Foto: Reprodução/ Instagram)

Depois do almoço ou do jantar, a vontade de complementar a refeição com uma sobremesa agradável pode bater forte. Para a sorte dos goianienses, opções de estabelecimentos que oferecem doces de “dar água na boca” não faltam na capital.

Os comércios estão localizados em diferentes regiões da capital e, em alguns casos, contam com unidades no modelo drive-thru.

1. Thetê Elias

Localizada na Rua C267, no Setor Nova Suiça, a Thetê Elias é uma opção para quem busca aproveitar um docinho após o almoço ou jantar.

O ambiente funciona aos sábados, das 11h às 14h; às segundas, das 13h30 às 18h; e de terça a sexta, das 11h às 18h.

O cardápio conta com opções como bolo de cookie, bolo com 14 camadas de brigadeiro tradicional e outro com 14 camadas de Kinder Bueno, além de diversas outras delícias.

2. Perdomo Doces

Conhecida na capital, a Perdomo Doces oferece bolos de pote e tortas em pedaços. A loja matriz fica localizada na Avenida T-4, no Setor Bueno, e funciona todos os dias, das 9h às 21h.

Entre as opções, destacam-se a torta no pote de nozes com doce de leite, doce de leite intercalado com creme de nozes e finas camadas de bolo de baunilha.

3. Richesse

Outra opção é a Richesse, cuja loja matriz fica na Avenida República do Líbano, no Setor Oeste. O estabelecimento oferece uma diversidade de opções, como bolos, tortas e cafés.

Para se ter uma ideia, são mais de 80 sabores de tortas doces, mais de 100 tipos de bombons e 50 sabores de sorvetes e picolés. O local atende cerca de 2 mil clientes por dia e possui unidades com drive-thru na Avenida T-4 com a T-10.

4. Doce Doce

Localizada na Rua 9, no Setor Oeste, a Doce Doce oferece uma grande variedade de sobremesas e se tornou uma das confeitarias queridinhas da capital.

No cardápio, estão disponíveis 60 tipos de tortas doces e 20 tipos de docinhos. Um dos destaques é a Tartelette, um dos doces mais conhecidos da casa, feito com nozes, morango, limão e maçã.

O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 7h30 às 19h30.

5. Cravo & Canela

Criada em 1985, a confeitaria Cravo & Canela, localizada na Avenida T-10, no Setor Bueno, é mais uma opção para quem procura uma sobremesa irresistível. A casa funciona de segunda a sexta, das 8h às 19h30; aos sábados, das 8h às 19h; e aos domingos, das 9h às 15h.

Além de oferecer um ambiente arejado, o local conta com bolos, doces, tortas e salgados frescos. Um dos destaques é a torta Cravo & Canela, um clássico da casa.

6. Tchella Pâtisserie

Inaugurada em 2024, a Tchella Pâtisserie se tornou um destaque na capital pela variedade de bolos e doces. Localizada na Rua 145, no Setor Marista, a casa é conhecida por sua barra de pistache, que conquista os amantes da castanha.

Há também brigadeiros variados, além de bolos gelados e Nhá Benta. O estabelecimento fica aberto às segundas, das 12h às 18h, e de terça a sábado, das 10h às 18h.

