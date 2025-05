Placa chama atenção de clientes em mercado com novo tipo de carne

Cartaz despertou olhares da clientela, mas não pelo valor dos produtos

Thiago Alonso - 27 de maio de 2025

Placa chamou a atenção. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Em tempos de aperfeiçoamento no marketing e busca por clientes, um supermercado despertou olhares ao exibir uma placa um pouco diferente para tentar angariar público.

No entanto, além de uma publicidade bem feita para o produto, o que realmente chamou atenção da clientela não foi necessariamente o preço da mercadoria.

Com um fundo amarelo estridente e letras garrafais em vermelho, o anúncio colocado logo acima do estande de ovos fez sucesso por outro motivo: o nome do produto.

“Bife com casca — R$ 14,99 kg”, diz a placa, nada discreta.

Nas redes sociais, o cartaz despertou a curiosidade dos internautas, que se desdobraram em tentar entender a real finalidade do item.

“Isso é tipo um enigma”, comentou um seguidor.

“Só fingir que é picanha”, brincou outro.

“Frango fresquíssimo”, completou mais um, referenciando a ironia da placa.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!