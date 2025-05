Publicado edital de concurso público em Goiás com salários de até R$ 3,1 mil

Oportunidades contemplarão os níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

Paulo Roberto Belém - 28 de maio de 2025

Imagem ilustrativa de candidata fazendo prova de concurso público. (Foto: Divulgação)

Foi publicado o edital do concurso público da Câmara Municipal de Porangatu, que pretende selecionar 15 profissionais de forma imediata, pagando, para tal, uma remuneração mensal de até R$ 3.110.

Outras 45 concorrentes serão colocados em cadastro de reserva. Para cargos com exigência de escolaridade fundamental, as oportunidades são para Auxiliar de Serviços Gerais (04) e Vigilante (04).

Em nível médio de estudos, as chances são para Assistente de Gestão (04) e Motorista (02). Já para o nível superior de formação, a oferta é para Analista de Controle Interno (01).

As inscrições para o concurso público serão realizadas entre os dias 24 de junho e 23 de julho, exclusivamente pela internet, no site do Instituto Verbena, que é a banca realizadora do certame. Para ter acesso, basta clicar aqui.

A taxa de inscrição é de R$ 100 para os cargos com nível de escolaridade ensino fundamental, R$ 120 para a formação em ensino médio e R$ 140 para as oportunidades com nível superior de ensino.

Caso o candidato tenha interesse e disponibilidade, haverá a possibilidade de inscrição em mais de um cargo, sendo que será de responsabilidade do inscrito verificar se não há choque na data e horário de aplicação das provas.

Para ter acesso à íntegra do edital do concurso público, que foi publicado recentemente, clique aqui.

