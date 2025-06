Onde está o dinheiro? Auditoria aponta rombo de R$ 3,4 bilhões da gestão Roberto Naves no ISSA

Por decreto, em 2023, o então chefe do Executivo suspendeu o Plano de Equacionamento do Déficit no instituto e desde então a situação piorou e saiu de controle

Samuel Leão - 02 de junho de 2025

Roberto Naves é ex-prefeito de Anápolis. (Foto: Secom/ Divulgação)

Um relatório preocupante de avaliação atuarial do Instituto de Seguridade Social dos Servidores de Anápolis (ISSA) revelou um rombo de R$ 3,47 bilhões nas contas da autarquia. O documento, com data-base de dezembro de 2024, expõe a gravidade da situação financeira deixada pela gestão Roberto Naves (Republicanos).

O déficit representa quase 89% do valor da folha futura dos servidores ativos, colocando em risco todo o sistema previdenciário municipal. Em 2022, esse rombo era de R$ 527 milhões (13,27% da folha) e, em 2023, havia saltado para R$ 747 milhões (19,45%), um crescimento assustador de 365% em apenas dois anos.

A situação se agravou drasticamente após o Decreto Municipal no 49.565, assinado por Naves em novembro de 2023, que suspendeu o plano de equacionamento do déficit sem implementar qualquer medida substitutiva. O relatório é enfático: esta suspensão configura grave omissão administrativa e viola o princípio constitucional do equilíbrio financeiro e atuarial.

Atualmente, o ISSA conta com apenas 1,9 servidor ativo para cada beneficiário e essa proporção é insuficiente para garantir a sustentabilidade do regime. O saldo dos investimentos totaliza míseros R$ 96,2 milhões, representando apenas 1,70% do custo total dos benefícios previdenciários, estimado em R$ 5,64 bilhões.

As projeções para os próximos anos são igualmente alarmantes: déficit de R$ 117,7 milhões em 2025, aumentando para R$ 129 milhões em 2026 e R$ 136,9 milhões em 2027. Sem um plano de equacionamento efetivo, a situação tende a se agravar ainda mais.

Comunidade católica reúne 70 mil em Goiânia e ganha protagonismo endossado pelo governador

A realização da 10ª edição do Totus Tuus, evento da Paróquia Nossa Senhora da Assunção com a Arquidiocese de Goiânia, encabeçado pelo padre-influencer Marcos Rogério, reuniu 70 mil pessoas no Estádio Serra Dourada, no último sábado (31), e contou com um relato de fé do governador, e pré-candidato à presidência, Ronaldo Caiado (UB).

Ele revelou uma cura tida sob a benção da imagem de Nossa Senhora das Graças, trazida de Roma por uma tia freira, e assim ele se tornou devoto. No cenário de crescimento vertiginoso das alas e igrejas evangélicas no Brasil, o cenário goiano ainda mostra força na relação com a Igreja Católica.

Postura e polícia realizam demolições em Pirenópolis e população aponta desigualdade de tratamento

Demolições de oito construções já teriam ocorrido, em ações do Departamento de Posturas, em parceria com a Polícia Militar de Goiás (PMGO), afetando famílias vulneráveis que habitavam áreas irregulares. A recomendação teria partido do Ministério Público (MPGO) e gerou críticas dos locais acerca da desigualdade no tratamento, nas redes sociais da PMGO.

Após um Eco Resort de Pirenópolis acusado de crimes ambientais ser absolvido, na semana passada, o contraste com a vulnerabilidade dos “novos infratores”, que não tiveram a mesma capacidade de defesa, foi pauta na cidade turística.

Atenção redobrada contra dengue em Anápolis após segunda morte confirmada

A situação da dengue em Anápolis se agrava com a confirmação da segunda morte pela doença em 2025. A primeira vítima foi um homem de 38 anos, que faleceu em 19 de fevereiro.

Além das duas mortes confirmadas, o município investiga outras duas mortes suspeitas que podem ter sido causadas pela dengue.

Frota de caminhões da Quebec Ambiental será monitorada em tempo real

Mesmo sabendo que seria bastante criticada, como realmente está, por prorrogar o contrato de coleta de lixo com a Quebec Ambiental por mais um ano, a Prefeitura de Anápolis promete redobrar a fiscalização em tempo real sobre o serviço por meio do acompanhamento em tempo real. E não deve demorar.

Nota 10

Para Vero Festas, que deu um show na organização do casamento do empresário Maxwell Alves, que contou com shows de Paula Fernandes e César Menotti e Fabiano, em Anápolis.

Nota Zero

Para Boate Favela Club, que permitiu ser palco de espancamento de um arquiteto por parte de um policial.