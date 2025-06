Com fila de espera, nova hospedagem em Anápolis une conforto de casa e economia

Empreendimento no DAIA atinge 100% de ocupação no Airbnb antes mesmo da entrega das chaves e vira nova aposta para quem vem a trabalho

Gabriella Licia - 02 de junho de 2025

Blue Life DAIA, empreendimento recém-lançado no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Foto: Reprodução)

Um novo modelo de hospedagem em Anápolis vem chamando atenção — e os números já comprovam o sucesso. O Blue Life DAIA, empreendimento recém-lançado no Distrito Agroindustrial de Anápolis, registrou 100% de ocupação no Airbnb antes mesmo da entrega oficial das chaves. Isso mesmo: todas as unidades voltadas para locação por temporada foram reservadas em tempo recorde.

Localizado em frente à Caoa Hyundai e a poucos minutos das principais indústrias do DAIA, o Blue Life nasceu com uma proposta clara: ser uma opção prática, confortável e econômica para quem chega à cidade a trabalho.

A estratégia deu certo. Em menos de um mês, o prédio se tornou referência para empresas que recebem equipes, técnicos e gerentes em projetos temporários.

Além da proximidade com o polo industrial — que concentra mais de 160 empresas —, o diferencial das unidades está no formato de hospedagem: as kitnets, disponíveis no Airbnb, oferecem toda a estrutura que o hóspede precisa para uma estadia mais livre, funcional e com cara de casa.

Cada espaço conta com cozinha equipada, lavanderia, academia e até um mini mercado no próprio prédio. Ou seja: é possível manter a rotina mesmo longe de casa, controlar os gastos com alimentação e ainda economizar nas diárias, que são mais acessíveis que as de hotéis tradicionais.

Com uma média de ocupação de 86% logo no primeiro mês, o Blue Life DAIA já mostra que veio para preencher uma lacuna importante no mercado local. A aposta no aluguel por temporada se revela promissora não só para os hóspedes, mas também para investidores que buscam retorno acima da média em Anápolis.