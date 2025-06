Como conseguir autorização para fazer festas em parques de Goiânia; veja exceções

Aqueles que não conseguirem podem ter material apreendido e receberem multa de até R$ 200 mil

Gabriella Pinheiro - 02 de junho de 2025

Vídeos de eventos sendo barrados em parques viralizaram nas redes sociais. (Foto: Reprodução)

A oportunidade de usar a natureza como cenário para realização de chás-revelação ou aniversários em parques de Goiânia levou, no último fim de semana, fiscais da Prefeitura a interromperem algumas celebrações sob a alegação de falta de autorização prévia da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma).

Para aqueles que querem realizar o evento em aparelhos públicos, a Prefeitura da capital esclarece algumas dúvidas para conseguir permissão. No caso daqueles que não apresentarem a documentação necessária, todo o material pode ser apreendido e as multas podem chegar até R$ 200 mil.

De acordo com a Administração Municipal, a solicitação deve ser feita com, no mínimo, 7 dias de antecedência para eventos de pequeno porte (menos de mil pessoas) e 30 dias para eventos de grande porte (mais de mil pessoas).

A autorização pode ser solicitada diretamente na sede da Amma, que fica localizada na Rua 75, nº 137, no Centro. Se a licença for aprovada, também é necessário fazer o pagamento da taxa de utilização do espaço.

Ficam excluídos dessa regra apenas três tipos de evento: aniversários, eventos religiosos e reuniões de até dez pessoas, desde que sem qualquer estrutura como mesas e cadeiras e sem som amplificado.

“Os parques e bosques são espaços onde temos todo um cuidado com a fauna e a flora. Por isso, é imprescindível que, antes de realizar eventos nestes locais, os interessados entrem com o pedido de licença, para que a utilização possa ser avaliada”, justifica a presidente da Amma, Zilma Peixoto.

