Motorista de aplicativo abusa da criatividade para evitar multas em Goiânia

Alternativa chamou atenção após Prefeitura anunciar medidas para impedir o uso de celular no trânsito

Thiago Alonso - 02 de junho de 2025

Motorista de aplicativo utilizou alternativa para escapar das multas. (Foto: Reprodução)

Pouco mais de dois meses após a Prefeitura de Goiânia anunciar novas medidas para impedir o uso de celular no trânsito, motoristas da capital, especialmente os de aplicativo, começaram a se desdobrar, criando alternativas para evitar multas.

Segundo as novas diretrizes, câmeras 360° foram instaladas em pontos estratégicos da cidade, sendo que os equipamentos contam com sensores que identificam qualquer mínimo movimento dos condutores com celulares.

Nestes casos, pessoas pegas utilizando o celular pelas câmeras — atualmente, 56 em funcionamento — poderão ser multadas em R$ 293,47, valor que pode ser acumulativo, somado a perda de sete pontos na CNH.

A mudança acabou gerando preocupação para pessoas que trabalham com serviços de transporte, visto que o uso do celular — de forma segura — é praticamente indispensável para a profissão. Foi com isso que um motorista de aplicativo abusou da criatividade para burlar o novo sistema.

Com uma ‘liguinha’ presa entre a coxa e o celular, o trabalhador encontrou uma forma de não ser pego utilizando o aparelho, fugindo da atenção das câmeras.

No registro, feito por um usuário do aplicativo, é possível ver o aparelho em pleno funcionamento, inclusive com o GPS ligado, como alternativa para fugir das multas.

