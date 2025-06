Prefeitura de Águas Lindas de Goiás abre 400 vagas para professor da rede pública

Salários são de R$ 2.433 e contratos serão temporários a partir do segundo semestre de 2025

Da Redação - 03 de junho de 2025

Processo seletivo tem vagas para vários cargos. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A Prefeitura de Águas Lindas de Goiás está com inscrições abertas para um Processo Seletivo Simplificado que oferece 400 vagas temporárias para professores da rede municipal de ensino.

A seleção será realizada entre os dias 03 e 06 de junho de 2025, com 200 vagas imediatas e 200 para cadastro de reserva.

De acordo com o edital, a contratação será para o 2º semestre letivo de 2025, visando garantir a continuidade dos serviços educacionais e evitar prejuízos durante o ano.

O salário oferecido é de R$ 2.433, com exigência de formação superior completa em Pedagogia ou Normal Superior.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas de forma online, através do site oficial da Prefeitura Municipal, das 9h do dia 03 até as 17h do dia 06 de junho de 2025.

O candidato deverá preencher a ficha de inscrição e anexar currículo e documentação comprobatória dos títulos e experiências profissionais.

Para quem não tem acesso à internet, será possível realizar a inscrição de forma presencial, no mesmo período, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Quadra 46, Conjunto A, Lote 01, Setor 08, Águas Lindas de Goiás, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

O processo seletivo é uma alternativa temporária até que novos concursos públicos sejam realizados, conforme o impacto orçamentário e financeiro previsto pela Secretaria Municipal de Economia e Gestão.

Para mais informações, consulte o edital.

