Inscrições abertas para concurso público com salários de até R$ 6,6 mil em Goiás

Oportunidades são destinadas para profissionais de diversos níveis de ensino

Thiago Alonso - 05 de junho de 2025

Candidatos em sala fazendo prova de concurso público. (Foto: Raphael Alves/TJAM)

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura Municipal de Itajá, cidade localizada no Sul goiano. Ao todo, são disponibilizadas quatro vagas, além da formação do cadastro reserva, cujos salários chegam a R$ 6.603,03.

As oportunidades são destinadas a profissionais dos níveis elementar, fundamental incompleto, médio incompleto e superior, e contam com carga horária de 40h semanais.

Dentre os cargos oferecidos no concurso público estão Auxiliar de Serviços Gerais (01); Motorista I (01); Auxiliar Administrativo (01) e Controlador Interno (01).

Os interessados devem se inscrever até o dia 20 de junho, por meio do site da banca organizadora Sistorelli Consultoria. É necessário pagar uma taxa de inscrição, que pode variar de R$ 70 a R$ 145, dependendo da vaga desejada.

Os candidatos serão avaliados por meio da aplicação de uma prova objetiva, prevista para ser realizada no dia 06 de julho.

Para mais informações sobre o concurso público, confira o edital.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!