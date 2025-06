Truques simples para deixar o feijão mais leve e evitar gases e má digestão

Existem formas de evitar gases sem abrir mão do consumo diário do grão, bastando ter alguns cuidados

Ruan Monyel - 10 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Fran Dutra)

O feijão é um dos alimentos mais consumidos nas casas brasileiras, presente diariamente na mesa, mas muitas pessoas deixam de comê-lo na tentativa de evitar gases.

Rico em fibras, ferro, proteínas e diversos outros nutrientes, ele é um verdadeiro símbolo da alimentação equilibrada e acessível.

No entanto, o consumo do feijão também vem acompanhado de um incômodo bastante comum: o desconforto digestivo.

Porém, existem formas de evitar gases sem abrir mão do consumo diário do grão, bastando ter alguns cuidados durante o preparo.

Truques simples para deixar o feijão mais leve e evitar gases e má digestão

Gases, inchaço abdominal e digestão pesada são queixas frequentes, principalmente quando o grão não é preparado da maneira correta.

Esses efeitos colaterais acontecem devido à presença de oligossacarídeos, um tipo de carboidrato de difícil digestão encontrado naturalmente no feijão.

Quando esses compostos chegam ao intestino grosso, são fermentados pelas bactérias da flora intestinal, o que gera a produção de gases.

Felizmente, existem formas simples e eficazes para evitar gases, mesmo se você esqueceu de deixar o feijão de molho no dia anterior.

O primeiro truque, e o mais conhecido, é justamente o processo de demolhar os grãos. Deixar o feijão de molho por cerca de 8 a 12 horas reduz drasticamente a quantidade de substâncias fermentáveis.

Mas, se você esqueceu essa etapa, ainda há soluções práticas, e uma delas é levar o feijão cru à fervura por 5 minutos, descartar essa primeira água e só então iniciar o cozimento com água nova.

Outra dica útil é adicionar ervas e especiarias durante o preparo, como louro, cominho e gengibre, que são excelentes aliados da digestão.

O louro, por exemplo, tem propriedades carminativas, que ajudam a evitar gases. O cominho atua estimulando a produção de enzimas digestivas, enquanto o gengibre reduz inflamações e melhora a digestão como um todo.

Com esses truques simples, você pode continuar aproveitando todos os benefícios do feijão sem medo de sofrer com o desconforto intestinal.

