20 cursos online e gratuitos da Universidade de Oxford

São aulas preparadas por especialistas de uma das instituições mais respeitadas do planeta

Pedro Ribeiro - 13 de junho de 2025

(Foto: Reprodução)

Se você está em busca de cursos online de qualidade, gratuitos e com o selo de uma das universidades mais renomadas do mundo, está no lugar certo.

A Universidade de Oxford, no Reino Unido, oferece uma seleção incrível de 20 cursos online gratuitos, acessíveis a qualquer pessoa com conexão à internet.

E o melhor: são aulas preparadas por especialistas de uma das instituições mais respeitadas do planeta.

Aproveite essa oportunidade única de aprender com a Oxford sem sair de casa.

Fundada há mais de 900 anos, a Oxford é a universidade mais antiga de língua inglesa e está entre as melhores do mundo.

Seus cursos online refletem a excelência acadêmica pela qual é conhecida globalmente.

Ao estudar com Oxford, mesmo em cursos gratuitos, você acessa conteúdos atualizados, aprofundados e elaborados por professores experientes. É uma chance de turbinar o currículo e aprender com quem realmente entende do assunto.

Como funcionam os cursos online gratuitos da Universidade de Oxford?

Esses cursos estão disponíveis na plataforma edX, que é uma das maiores plataformas de ensino digital do mundo. A maioria das aulas é ministrada em inglês, então é importante ter pelo menos uma compreensão básica do idioma. No entanto, há opções em outros idiomas também, como português, espanhol, francês, árabe, chinês e russo.

Você pode assistir às aulas no seu tempo, sem pressão. Os cursos online são totalmente gratuitos, mas, se desejar um certificado oficial após a conclusão, é necessário pagar uma pequena taxa.

Quais são os 20 cursos gratuitos oferecidos por Oxford?

Abaixo está a lista completa dos cursos online que a Universidade de Oxford disponibiliza gratuitamente. Eles abordam temas atuais como inovação, marketing digital, inteligência artificial e liberdade de expressão no jornalismo:

Oxford Saïd: Oxford Strategic Innovation Programme

Oxford Saïd: Oxford Entrepreneurship: Venture Finance Programme

Oxford Saïd: Oxford Private Markets Investments Programme

Oxford Saïd: Oxford Artificial Intelligence Programme

OxfordX: Da Pobreza à Prosperidade: Compreendendo o Desenvolvimento Econômico

OxfordX: (Inglês) Padrões Internacionais sobre Liberdade de Expressão e Segurança de Jornalistas

OxfordX: (Francês) Les Normes Internationales en Matière de Liberté d’expression et de Sécurité des Journalistes

OxfordX: (Árabe) Padrões internacionais sobre liberdade de expressão e segurança de jornalistas

OxfordX: (Português) Normas Internacionais de Liberdade de Expressão e Segurança dos Jornalistas

OxfordX: (Russo) Padrões internacionais para liberdade de expressão e segurança de jornalistas

OxfordX: (Espanhol) Normas Internacionales para la Libertad de Expresión y la Seguridad de los Periodistas

OxfordX: (Chinês) Padrões internacionais sobre liberdade de expressão e segurança de jornalistas

Oxford Saïd: Oxford Entrepreneurship: Venture Creation Programme

Oxford Saïd: Oxford Digital Marketing: Disruptive Strategy Programme

Oxford Saïd: Oxford Executive Strategy Programme

Oxford Saïd: Oxford Leading Strategic Projects Programme

Oxford Saïd: Oxford Leading Professional Service Firms Programme

Oxford Saïd: Oxford Enterprise Leadership Programme

Oxford Saïd: Oxford Future of Real Estate Investment Programme

Oxford Saïd: Oxford Climate Emergency Programme

Como acessar os cursos online de Oxford?

Para começar, basta acessar a plataforma edX (www.edx.org) e buscar pelos cursos da Universidade de Oxford.

Lá, você encontrará as informações detalhadas sobre cada curso, duração, idioma, conteúdo programático e como se inscrever.

Você pode se cadastrar gratuitamente, escolher o curso desejado e começar a aprender na hora. É tudo muito simples e intuitivo.

Vale a pena fazer um curso online gratuito de Oxford?

Sem dúvida. Mesmo sem o certificado gratuito, o valor do conteúdo oferecido é altíssimo.

Além de aprender com professores de ponta, você tem a chance de explorar temas relevantes, se atualizar no mercado e ainda desenvolver novas habilidades sem gastar nada.

Esses cursos online também são uma excelente porta de entrada para quem pensa em futuramente estudar fora ou buscar uma carreira internacional.

