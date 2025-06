Seduc diz o que acontecerá em colégio de Anápolis após professora levar soco

Pasta informou que protocolos foram colocados em andamento logo após o ocorrido

Thiago Alonso - 13 de junho de 2025

Seduc se pronunciou sobre o ocorrido no Colégio Estadual Antensina Alves de Santana. (Foto: Google Street View/Governo de Goiás)

A Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc-GO) se pronunciou após um adolescente, de 13 anos, dar um soco em uma professora no Colégio Estadual Antensina Alves de Santana, em Anápolis.

Segundo a pasta, após a agressão, equipes da instituição deram prosseguimento no Protocolo de Segurança Escolar da rede pública estadual, acionando a Polícia Militar (PM) e o Conselho Tutelar.

O plano ainda define que os pais ou responsáveis do estudante sejam chamados, o que também foi feito, sendo que a mãe do menino informou à direção que ele possui laudos de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A Seduc informou que, agora, deve acompanhar o trabalho das autoridades por meio do Núcleo de Segurança e Saúde do Servidor e do Estudante, além de prestar apoio à toda comunidade escolar.

Além disso, todas as pessoas diretamente envolvidas também devem ser acolhidas, sendo que a professora agredida recebeu assistência logo após o ocorrido, tendo sido amparada e cuidada.

Contudo, não deu detalhes a respeito do estado de saúde da educadora.

Confira a nota da Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) na íntegra:

“Em atenção à solicitação de informações sobre ocorrência envolvendo estudante e professora do Colégio Estadual Antensina Alves de Santana, de Anápolis, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc/GO) responde:

– A ocorrência se deu na tarde de quinta-feira (12/06) e, conforme o Protocolo de Segurança Escolar da rede pública estadual de ensino, a gestão do Colégio acionou, imediatamente, a Polícia Militar, o Conselho Tutelar e os pais/responsáveis pelo estudante;

– A gestão da escola fez a assistência, cuidando das providências e promovendo o amparo, cuidado e atenção necessários à professora e ao estudante. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia devidamente acompanhados;

– Os gestores do Colégio também acionaram o Núcleo de Segurança e Saúde do Servidor e do Estudante da Seduc/GO que fará o acompanhamento do trabalho das autoridades e, sobretudo, a acolhida e apoio às pessoas diretamente envolvidas e à comunidade escolar;

– A Seduc/GO reforça os esforços e todo o trabalho que tem sido desenvolvido nas unidades escolares da rede estadual em favor da promoção da boa convivência e da cultura da paz no ambiente escolar.”

